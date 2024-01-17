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Украина. Первая лига
17 января 2024, 16:12 |
469
0

Еще один опытный футболист покинул Металлург

Ранее защитник был выставлен клубом на трансфер

17 января 2024, 16:12 |
469
0
Еще один опытный футболист покинул Металлург
ФК Металлург Запорожье. Сергей Палюх

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Сергей Палюх больше не является игроком «Металлурга». Стороны расторгли контракт, который был рассчитан до 30 июня этого года.

28-летний Палюх присоединился к запорожскому клубу в начале 2022-го. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч. Ранее защитник играл за «Днепр», «Агробизнес» и «ВПК-Агро».

По нашей информации, Сергей Палюх может продолжить карьеру в другом клубе Первой лиги — «Буковине».

«Металлург» в весенней части сезона сыграет в группе «Выбывание» Первой лиги, выступления в которой начнет в статусе лидера с 25 очками.

С нового года клубу значительно урезали бюджет. После этого команду покинули ее многолетний капитан защитник Владимир Полевой, ключевой полузащитник Дмитрий Крапивной, а теперь и Сергей Палюх. На трансфер выставлены защитники Сергей Корнийчук и Александр Николишин, а также полузащитник Александр Снижко.

Ранее стало известно, где «Металлург» может проводить домашние матчи вместо Умани.

Сейчас «Металлург» ищет инвестора, чтобы сохранить свою вторую команду во Второй лиге.

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Источник Sport.ua
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