Четыре украинки! Известны все участницы третьего круга Australian Open

Состоялись все матчи второго раунда в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третий круг пробились сразу 4 украинки. Элина Свитолина и Даяна Ястремская продолжат борьбу в верхней части сетки, Леся Цуренко и Марта Костюк расположились в нижней половине. К сожалению, Леся проведет следующий матч с действующей чемпионкой и второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Из первой десятки мирового рейтинга на стадии второго раунда проиграли Джессика Пегула, Онс Жабер и Мария Саккари.

Только три теннисистки из первых восьми номеров посева вышли в третий раунд Australian Open. Это исторический антирекорд турнира.

Australian Open. Пары третьего круга

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Линда Носкова

Элина Свитолина [19] – Виктория Голубич

Алена Остапенко [11] – Виктория Азаренко [18]

Эмма Наварро [27] – Даяна Ястремская [Q]

Анна Блинкова – Жасмин Паолини [26]

Анна Калинская – Слоан Стивенс

Чжэн Циньвень [12] – Ван Яфань

Осеан Доден – Клара Бюрель

Нижняя часть сетки

Элина Аванесян – Марта Костюк

Мария Тимофеева [Q] – Беатрис Хаддад Майя [10]

Магдалена Френх – Анастасия Захарова [Q]

Алиша Паркс – Коко Гофф [4]

Мирра Андреева – Диан Парри

Сторм Хантер [Q] – Барбора Крейчикова [9]

Аманда Анисимова – Паула Бадоса

Леся Цуренко [28] – Арина Соболенко [2]