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Australian Open
18 января 2024, 16:14 | Обновлено 18 января 2024, 16:17
1013
0

Четыре украинки! Известны все участницы третьего круга Australian Open

Свитолина, Ястремская, Цуренко и Костюк продолжают борьбу за титул

18 января 2024, 16:14 | Обновлено 18 января 2024, 16:17
1013
0
Четыре украинки! Известны все участницы третьего круга Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялись все матчи второго раунда в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третий круг пробились сразу 4 украинки. Элина Свитолина и Даяна Ястремская продолжат борьбу в верхней части сетки, Леся Цуренко и Марта Костюк расположились в нижней половине. К сожалению, Леся проведет следующий матч с действующей чемпионкой и второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Из первой десятки мирового рейтинга на стадии второго раунда проиграли Джессика Пегула, Онс Жабер и Мария Саккари.

Только три теннисистки из первых восьми номеров посева вышли в третий раунд Australian Open. Это исторический антирекорд турнира.

Australian Open. Пары третьего круга

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Линда Носкова
Элина Свитолина [19] – Виктория Голубич

Алена Остапенко [11] – Виктория Азаренко [18]
Эмма Наварро [27] – Даяна Ястремская [Q]

Анна Блинкова – Жасмин Паолини [26]
Анна Калинская – Слоан Стивенс

Чжэн Циньвень [12] – Ван Яфань
Осеан Доден – Клара Бюрель

Нижняя часть сетки

Элина Аванесян – Марта Костюк
Мария Тимофеева [Q] – Беатрис Хаддад Майя [10]

Магдалена Френх – Анастасия Захарова [Q]
Алиша Паркс – Коко Гофф [4]

Мирра Андреева – Диан Парри
Сторм Хантер [Q] – Барбора Крейчикова [9]

Аманда Анисимова – Паула Бадоса
Леся Цуренко [28] – Арина Соболенко [2]

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Элина Аванесян Марта Костюк Мария Тимофеева Беатрис Хаддад Майя Магдалена Френх Анастасия Захарова Алиша Паркс Коко Гофф Мирра Андреева Диан Парри Сторм Хантер (Сандерс) Барбора Крейчикова Аманда Анисимова Паула Бадоса Леся Цуренко Арина Соболенко Ига Свёнтек Линда Носкова Элина Свитолина Виктория Голубич Алена Остапенко Виктория Азаренко Эмма Наварро Даяна Ястремская Анна Блинкова Жасмин Паолини Анна Калинская Слоан Стивенс Ван Яфань Чжэн Циньвень Осеан Доден Клара Бюрель
Источник Sport.ua
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