Четыре украинки! Известны все участницы третьего круга Australian Open
Свитолина, Ястремская, Цуренко и Костюк продолжают борьбу за титул
Состоялись все матчи второго раунда в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В третий круг пробились сразу 4 украинки. Элина Свитолина и Даяна Ястремская продолжат борьбу в верхней части сетки, Леся Цуренко и Марта Костюк расположились в нижней половине. К сожалению, Леся проведет следующий матч с действующей чемпионкой и второй ракеткой мира Ариной Соболенко.
Из первой десятки мирового рейтинга на стадии второго раунда проиграли Джессика Пегула, Онс Жабер и Мария Саккари.
Только три теннисистки из первых восьми номеров посева вышли в третий раунд Australian Open. Это исторический антирекорд турнира.
Australian Open. Пары третьего круга
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Линда Носкова
Элина Свитолина [19] – Виктория Голубич
Алена Остапенко [11] – Виктория Азаренко [18]
Эмма Наварро [27] – Даяна Ястремская [Q]
Анна Блинкова – Жасмин Паолини [26]
Анна Калинская – Слоан Стивенс
Осеан Доден – Клара Бюрель
Нижняя часть сетки
Элина Аванесян – Марта Костюк
Мария Тимофеева [Q] – Беатрис Хаддад Майя [10]
Магдалена Френх – Анастасия Захарова [Q]
Алиша Паркс – Коко Гофф [4]
Мирра Андреева – Диан Парри
Сторм Хантер [Q] – Барбора Крейчикова [9]
Аманда Анисимова – Паула Бадоса
Леся Цуренко [28] – Арина Соболенко [2]
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