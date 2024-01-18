ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 33) прокомментировала победу над Ребекой Масаровой (Испания, WTA 91) в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии 2024, а также коротко ответила на вопрос о предстоящем поединке против второй ракетки мира Арины Соболенко:

– Матч с Масаровой вам удалось провести более стабильно и спокойно, чем в первом круге. Удалось найти свою игру, о чем вы говорили после матча с Брондзетти? Как оцениваете свое выступление сегодня?



– Сегодня я действительно была более стабильной и спокойной. Очень неприятная на самом деле соперница, потому что она очень мощно подает и бьет, поэтому почти никакого ритма не было. И моя задача была как можно больше возвращать ей мячей, заставлять ее двигаться. Есть некоторые вопросы к себе по довольно простым ошибкам, но, возможно, это тоже вызвано тем, что соперница очень плоско и сильно бьет. В целом я очень рада победе и довольна тем, что смогла выполнить свой план на игру.

– В середине первого сета у вас произошла небольшая перепалка с одним из зрителей. Что там случилось?



– С начала матча на входах на корт не стояли охранники и поэтому люди заходили и выходили в любой момент. Это первое, по поводу чего мы обращались к судье. Тот парень, он как будто за меня и болел, но что-то он не сдержал своих эмоций. Он начал кричать очень громко, я не поняла, что именно он кричал. Я на эмоциях немного ему ответила, но он извинился. На эмоциях разное бывает, скорее всего он просто не сориентировался в розыгрыше.

– Дальше у вас матч против Арины Соболенко. Все мы помним, что произошло в Индиан-Уэллс в прошлом году. Понятно, что сейчас, возможно, рано об этом говорить, но думаю, вы готовились к этой возможной встрече, когда увидели сетку. Что вы сейчас думаете об этом предстоящем поединке?



– То, что произошло в прошлом году в Индиан-Уэллс, и в чём была большая заслуга нашего CEO, мне не хочется вспоминать и обсуждать это, если честно... Прекрасно, что я буду играть на большом корте против топовой теннисистки. Вот, наверное, и всё, что я думаю об этом матче...

Видеообзор матча Леся Цуренко – Ребека Масарова