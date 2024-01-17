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  4. Леся ЦУРЕНКО: «Даже в моем почтенном возрасте теннис – это весело»
Australian Open
17 января 2024, 18:46 |
1065
3

Леся ЦУРЕНКО: «Даже в моем почтенном возрасте теннис – это весело»

Теннисистка прошла в третий раунд Aus Open

17 января 2024, 18:46 |
1065
3
Леся ЦУРЕНКО: «Даже в моем почтенном возрасте теннис – это весело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

34-летняя украинка Леся Цуренко вышла в третий раунд Australian Open, став одной из самых возрастных участниц этого раунда. Теннисистка прокомментировала свои нынешние выступления.

– Вы сыграете в третьем круге Australian Open второй раз спустя 11 лет и станете одной из самых возрастных участниц этой стадии. Какие мысли у вас вызывает эта цифра, ведь еще год-два назад многие писали, что, возможно, вам пора заканчивать с карьерой, но сейчас те же люди пишут комментарии о том, что в полном восторге от вашего тенниса.
- Ой, это прикольная статистика (смеется). Класс! Вот я молодец (смеется). Никто из нас не становится моложе, я все прекрасно понимаю. Я наслаждаюсь теннисом, наслаждаюсь тем, что я здесь нахожусь, много чего нового тренирую. Теннис, даже в таком почтенном возрасте, в котором я нахожусь, это для меня такой веселый и познавательный процесс, который я продолжаю.

Если честно, то пару лет назад я действительно задумывалась об окончании карьеры, вы помните, что у меня были большие проблемы с локтем, так что можно сказать, что те люди были в какой-то степени правы (смеется). Сейчас, я насколько могу, с позитивом смотрю на жизнь. Наверное, мы все украинцы, находясь в новых реалиях, научились радоваться малейшим вещам и не обращать внимание на моменты, которые раньше казались важными, как, например, на теннисный матч. Сейчас я гораздо спокойнее отношусь к матчам, я просто играю в теннис и получаю удовольствие от того, от чего могу.

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Леся Цуренко Australian Open 2024
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 3
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aleks8-48
Бiологiчний вiк -це в паспортi, а реальний-це той на скiльки людина себе вiдчуваэ. Один у 30 вже чахлик,а iнший у 50 як огiрочик.
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