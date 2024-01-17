Леся ЦУРЕНКО: «Даже в моем почтенном возрасте теннис – это весело»

34-летняя украинка Леся Цуренко вышла в третий раунд Australian Open, став одной из самых возрастных участниц этого раунда. Теннисистка прокомментировала свои нынешние выступления.

– Вы сыграете в третьем круге Australian Open второй раз спустя 11 лет и станете одной из самых возрастных участниц этой стадии. Какие мысли у вас вызывает эта цифра, ведь еще год-два назад многие писали, что, возможно, вам пора заканчивать с карьерой, но сейчас те же люди пишут комментарии о том, что в полном восторге от вашего тенниса.

- Ой, это прикольная статистика (смеется). Класс! Вот я молодец (смеется). Никто из нас не становится моложе, я все прекрасно понимаю. Я наслаждаюсь теннисом, наслаждаюсь тем, что я здесь нахожусь, много чего нового тренирую. Теннис, даже в таком почтенном возрасте, в котором я нахожусь, это для меня такой веселый и познавательный процесс, который я продолжаю.

Если честно, то пару лет назад я действительно задумывалась об окончании карьеры, вы помните, что у меня были большие проблемы с локтем, так что можно сказать, что те люди были в какой-то степени правы (смеется). Сейчас, я насколько могу, с позитивом смотрю на жизнь. Наверное, мы все украинцы, находясь в новых реалиях, научились радоваться малейшим вещам и не обращать внимание на моменты, которые раньше казались важными, как, например, на теннисный матч. Сейчас я гораздо спокойнее отношусь к матчам, я просто играю в теннис и получаю удовольствие от того, от чего могу.