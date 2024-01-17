Остенде обыграл Моленбек и пробился в полуфинал Кубка Бельгии

Вечером 17 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Бельгии 2023/24.

Остенде обыграл Моленбек (2:0) и пробился в полуфинал Кубка.

Днем ранее в полуфинал пробился Брюгге, обыгравший Гент (1:0).

Еще два поединка стадии 1/4 финала были перенесены на 24–25 января из-за сильного снегопада:

Ауд-Хеверле Левен – Антверпен, Юнион Сен-Жилуаз – Андерлехт.

Кубок Бельгии 2023/24

1/4 финала, 17 января

Остенде – РВД Моленбек – 2:0

Голы: Хендерсон, 26, Лаес, 59.

Фотогалерея матча