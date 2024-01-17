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Кубок Бельгии
Остенде
17.01.2024 21:00 – FT 2 : 0
Моленбек
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
17 января 2024, 23:59 | Обновлено 18 января 2024, 00:19
71
0

Остенде обыграл Моленбек и пробился в полуфинал Кубка Бельгии

Еще два поединка стадии 1/4 финала были перенесены из-за сильного снегопада

17 января 2024, 23:59 | Обновлено 18 января 2024, 00:19
71
0
Остенде обыграл Моленбек и пробился в полуфинал Кубка Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Бельгии 2023/24.

Остенде обыграл Моленбек (2:0) и пробился в полуфинал Кубка.

Днем ранее в полуфинал пробился Брюгге, обыгравший Гент (1:0).

Еще два поединка стадии 1/4 финала были перенесены на 24–25 января из-за сильного снегопада:

Ауд-Хеверле Левен – Антверпен, Юнион Сен-Жилуаз – Андерлехт.

Кубок Бельгии 2023/24

1/4 финала, 17 января

Остенде – РВД Моленбек – 2:0

Голы: Хендерсон, 26, Лаес, 59.

Фотогалерея матча

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Кубок Бельгии по футболу Остенде РВД Моленбек
Источник Sport.ua
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