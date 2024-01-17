Кубок Бельгии
Бельгия17 января 2024, 23:59 | Обновлено 18 января 2024, 00:19
71
0
Остенде обыграл Моленбек и пробился в полуфинал Кубка Бельгии
Еще два поединка стадии 1/4 финала были перенесены из-за сильного снегопада
17 января 2024, 23:59 | Обновлено 18 января 2024, 00:19
71
0
Вечером 17 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Бельгии 2023/24.
Остенде обыграл Моленбек (2:0) и пробился в полуфинал Кубка.
Днем ранее в полуфинал пробился Брюгге, обыгравший Гент (1:0).
Еще два поединка стадии 1/4 финала были перенесены на 24–25 января из-за сильного снегопада:
Ауд-Хеверле Левен – Антверпен, Юнион Сен-Жилуаз – Андерлехт.
Кубок Бельгии 2023/24
1/4 финала, 17 января
Остенде – РВД Моленбек – 2:0
Голы: Хендерсон, 26, Лаес, 59.
Фотогалерея матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 января 2024, 22:33 1
Защитник «Ман Сити» имеет в своей коллекции 5 дорогих автомобилей
Футбол | 17 января 2024, 22:30 16
Смотрите 17 января в 22:30 матч Кубка Испании
Футбол | 17.01.2024, 10:45
Футбол | 17.01.2024, 13:58
Футбол | 17.01.2024, 19:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.01.2024, 14:55 55
16.01.2024, 09:15 17
16.01.2024, 15:23 4
Футбол
17.01.2024, 12:34 8
16.01.2024, 14:24 3
16.01.2024, 15:55
16.01.2024, 18:25 2