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Кубок Бельгии
Гент
16.01.2024 21:45 – FT 0 : 1
Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
17 января 2024, 02:00 | Обновлено 17 января 2024, 02:19
45
0

Кубок Бельгии. Брюгге на выезде минимально одолел Гент и прошел в полуфинал

Закончился матч 1/4 финала

17 января 2024, 02:00 | Обновлено 17 января 2024, 02:19
45
0
Кубок Бельгии. Брюгге на выезде минимально одолел Гент и прошел в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч стадии 1/4 финала Кубка Бельгии по футболу между командами, к которым непосредственное отношение имеет украинец Роман Яремчук. «Гент» дома минимально уступил «Брюгге» и закончил выступления в национальном кубке. Единственный гол в игре на 17-й минуте забил форвард Игор Тиаго.

Кубок Бельгии. 1/4 финала

Гент – Брюгге – 0:1

Гол: Игор Тиаго, 17

Также состоялись три матча Кубка Нидерландов, в одном из них были забиты шесть мячей и победитель определился в серии пенальти.

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Кубок Бельгии по футболу Гент Брюгге
Источник Sport.ua
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