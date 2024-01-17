Кубок Бельгии. Брюгге на выезде минимально одолел Гент и прошел в полуфинал

Состоялся матч стадии 1/4 финала Кубка Бельгии по футболу между командами, к которым непосредственное отношение имеет украинец Роман Яремчук. «Гент» дома минимально уступил «Брюгге» и закончил выступления в национальном кубке. Единственный гол в игре на 17-й минуте забил форвард Игор Тиаго.

Кубок Бельгии. 1/4 финала

Гент – Брюгге – 0:1

Гол: Игор Тиаго, 17

Также состоялись три матча Кубка Нидерландов, в одном из них были забиты шесть мячей и победитель определился в серии пенальти.