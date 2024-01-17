Кубок Нидерландов. АЗ с помощью серии пенальти прошел в 1/4 финала

Закончились три матча 1/8 финала Кубка Нидерландов по футболу. Феерический матч выдали «АЗ Алкмаар» и «Квик Бойз». Основное время закончилось со счетом 2:2, еще по голу команды забили в дополнительное время, а в серии пенальти сильнее оказались победившие со счетом 4:2 футболисты «АЗ Алкмаар».

В других двух матчах дня «Гронинген» на выезде победил «Эксельсиор», а «АДО ден Хаг» одолел «Эксельсиор Масслейс».

Кубок Нидерландов по футболу. 1/8 финала

АЗ Алкмаар – Квик Бойз – 3:3 (основное время 2:2, пен. 4:2)

Голы: де Вит, 70, Поку, 72, ван Бредероде, 97 – Нванкво, 59, де Бесте, 90+7, ван Дуйн, 113

Эксельсиор – Гронинген – 0:2

Голы: Постема, 72, 78

Эксельсиор Масслейс – Адо ден Хаг – 1:2

Голы: Денкс, 1 – ван дер Санде, 83, Верман, 90

Еще по два матча 1/8 финала запланированы на 17 и 18 января. Кроме того, 17 января состоится матч 1/16 финала между «ПСВ» и «Твенте».