Матчи Андерлехта и Антверпена в Кубке Бельгии перенесены. Известна причина
Поединки состоятся позже из-за снегопада
Сегодня, 17 января 2024 года, должны были состояться 3 матча 1/4 финала Кубка Бельгии, однако из-за погодных условий 2 поединка перенесены на неопределенный срок.
Дело в том, что большую часть Бельгии накрыло сильным снегопадом, из-за которого игра в футбол становится невозможной. По этой причине было принято решение перенести матчи «Юнион» – «Андерлехт» и «Левен» – «Антверпен» на другую дату. Ожидается, что команды сыграют уже на следующей неделе.
Единственный матч, который сегодня таки состоится, это встреча «Остенде» и РВДМ. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.
🚨❄️ Suspendidos dos de los tres partidos del día de hoy por las fuertes nevadas en varios puntos de Bélgica.— El Balón Belga (@Balon_belga) January 17, 2024
👉 A estas horas, solo el Oostende vs RWDM se disputará. El resto de encuentros se jugarán la semana que viene. https://t.co/hlt0aUNuR8 pic.twitter.com/LcAVetxnZb
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