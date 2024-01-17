Матчи Андерлехта и Антверпена в Кубке Бельгии перенесены. Известна причина

Сегодня, 17 января 2024 года, должны были состояться 3 матча 1/4 финала Кубка Бельгии, однако из-за погодных условий 2 поединка перенесены на неопределенный срок.

Дело в том, что большую часть Бельгии накрыло сильным снегопадом, из-за которого игра в футбол становится невозможной. По этой причине было принято решение перенести матчи «Юнион» – «Андерлехт» и «Левен» – «Антверпен» на другую дату. Ожидается, что команды сыграют уже на следующей неделе.

Единственный матч, который сегодня таки состоится, это встреча «Остенде» и РВДМ. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.