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Бельгия
17 января 2024, 17:44 | Обновлено 17 января 2024, 18:31
308
0

Матчи Андерлехта и Антверпена в Кубке Бельгии перенесены. Известна причина

Поединки состоятся позже из-за снегопада

17 января 2024, 17:44 | Обновлено 17 января 2024, 18:31
308
0
Матчи Андерлехта и Антверпена в Кубке Бельгии перенесены. Известна причина
Twitter

Сегодня, 17 января 2024 года, должны были состояться 3 матча 1/4 финала Кубка Бельгии, однако из-за погодных условий 2 поединка перенесены на неопределенный срок.

Дело в том, что большую часть Бельгии накрыло сильным снегопадом, из-за которого игра в футбол становится невозможной. По этой причине было принято решение перенести матчи «Юнион» – «Андерлехт» и «Левен» – «Антверпен» на другую дату. Ожидается, что команды сыграют уже на следующей неделе.

Единственный матч, который сегодня таки состоится, это встреча «Остенде» и РВДМ. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Источник Twitter
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