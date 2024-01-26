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Кубок Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз
25.01.2024 21:30 – FT 2 : 1
Андерлехт
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Бельгия
26 января 2024, 05:23 | Обновлено 26 января 2024, 05:30
64
0

Кто сыграет в 1/2 финала Кубка Бельгии? Определен последний участник

25 января «Юнион Сент-Жилуаз» обыграл «Андерлехт» со счетом 2:1

26 января 2024, 05:23 | Обновлено 26 января 2024, 05:30
64
0
Кто сыграет в 1/2 финала Кубка Бельгии? Определен последний участник
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января завершился последний матч 1/4 финала Кубка Бельгии между командами «Юнион Сент-Жилуаз» и «Андерлехт». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

С 32-й минуты «Юнион Сент-Жиллуаз» играл в меньшинстве. За «Юнион 60» голы забили Лоик Лапуссин (26) и Кевин Родригес (62, пенальти), а за гостей отличился Андерс Дрейер (90+4).

«Юнион Сент-Жиллуаз» стал последним участником 1/2 финала Кубка, где сыграет против «Брюгге».

В еще одном полуфинальном поединке встретятся «Остенде» и «Антверпен».

Кубок Бельгии. 1/2 финала. 24-25 января

Ауд-Хеверле Левен – Антверпен – 2:3

Голы: Мазиз, 2, Мертенс, 79 – Янссен, 8, 18, ван ден Бош, 54

Юнион Сент-Жилуаз – Андерлехт – 2:1

Голы: Лапуссин, 26, Родригес, 62 (пен.) – Дрейер, 90+4

Кубок Бельгии. Пары 1/2 финала

  • Юнион Сент-Жиллуаз – Брюгге
  • Остенде – Антверпен
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Юнион Сент-Жилуаз Андерлехт Остенде Антверпен Брюгге Кубок Бельгии по футболу Ауд-Хеверле Левен
Источник Sport.ua
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