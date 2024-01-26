Кто сыграет в 1/2 финала Кубка Бельгии? Определен последний участник
25 января «Юнион Сент-Жилуаз» обыграл «Андерлехт» со счетом 2:1
25 января завершился последний матч 1/4 финала Кубка Бельгии между командами «Юнион Сент-Жилуаз» и «Андерлехт». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
С 32-й минуты «Юнион Сент-Жиллуаз» играл в меньшинстве. За «Юнион 60» голы забили Лоик Лапуссин (26) и Кевин Родригес (62, пенальти), а за гостей отличился Андерс Дрейер (90+4).
«Юнион Сент-Жиллуаз» стал последним участником 1/2 финала Кубка, где сыграет против «Брюгге».
В еще одном полуфинальном поединке встретятся «Остенде» и «Антверпен».
Кубок Бельгии. 1/2 финала. 24-25 января
Ауд-Хеверле Левен – Антверпен – 2:3
Голы: Мазиз, 2, Мертенс, 79 – Янссен, 8, 18, ван ден Бош, 54
Юнион Сент-Жилуаз – Андерлехт – 2:1
Голы: Лапуссин, 26, Родригес, 62 (пен.) – Дрейер, 90+4
Кубок Бельгии. Пары 1/2 финала
- Юнион Сент-Жиллуаз – Брюгге
- Остенде – Антверпен
Dans les combats, maître des destinées. ✨ #USGAND #CrokyCup pic.twitter.com/v4y4T9Z8rD— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 25, 2024
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