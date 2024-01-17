17 января на «Гудисон Парк» пройдет матч-переигровка 3-го круга в Кубке Англии, в котором «Эвертон» встретится с «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Эвертон

Команда в конце прошлого года собрала немало симпатий. После двух лет тяжелейшей борьбы за выживание она начала осенью наконец-то показывать отличный футбол. Шон Дайш настолько классно подготовил ирисок, что их не сломил несправедливый, по общему мнению, штраф, что был наложен на проект футбольными властями из-за разбаланса между доходами и убытками - почти без паузы Миколенко и компания побеждали и дальше. А вот после обидного вылета из Кубка Лиги, по итогам затяжной серии пенальти с Фулхэмом, последовало несколько поражений кряду, сначала Тоттенхэму и Сити, а потом и Вулверхэмптону, еще и 0-3. На таком фоне 0-0 в Лондоне выглядит уже в чем-то оптимистично, но по факту стороны просто себе прибавили матч в то время, когда могли наконец-то отдохнуть немного. Особенно на фоне битвы с Астон Виллой, которую смогли свести к ничьей 0-0.

Кристал Пэлас

Клуб представляет из себя довольно редкий случай, когда менеджер, что долго и неплохо трудился, после расставания возвращается на должность, причем успешно. Надоевшего всем Ходжсона (и его стабильность) убирали, освобождая место для Виейра, но через полтора года Старина Рой откликнулся на просьбу снова прийти и вывести из пике. К концу 2023-го ситуация повторилась: стекольщики не могли выиграть в 8 поединках кряду, хотя и тогда с Ливерпулем и Челси смотрелись достойно, а против Манчестер Сити вырвали ничью, проигрывая по ходу 0-2. В общем, вовремя подвернулся кризисный Брентфорд, который и был побежден уверенно, 3-1. Да и с Эвертоном не пропустили, правда, и сами не забили.

Статистика личных встреч

В 2022-2023 в четырех последних очных поединках синие взяли 10 очков из 12 возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что ириски смогут дожать гостей в основное время. Согласимся и поставим на то, что тут выиграют хозяева (коэффициент - 1,98).