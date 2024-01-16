Эвертон – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 января в 21:45 поединок 1/32 финала английского кубка
В четверг, 17 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
4 января между командами была зафиксирована сухая ничья, по регламенту турнира в таких ситуациях происходит переигровка.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
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