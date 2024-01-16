В четверг, 17 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

4 января между командами была зафиксирована сухая ничья, по регламенту турнира в таких ситуациях происходит переигровка.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.