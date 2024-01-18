Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Кристал Пэлас – 1:0. Clean sheet Миколенко. Видео гола и обзор
Кубок Англии
Эвертон
17.01.2024 21:45 – FT 1 : 0
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 января 2024, 02:29 |
243
0

Эвертон – Кристал Пэлас – 1:0. Clean sheet Миколенко. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

18 января 2024, 02:29 |
243
0
Эвертон – Кристал Пэлас – 1:0. Clean sheet Миколенко. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

17 января состоялась переигровка матча 1/32 финала Кубка Англии между командами «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась минимальной победой «ирисок» со счетом 1:0.

Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Единственный гол на 42-й минуте забил Андре Гомеш.

Кубок Англии. 1/32 финала

Переигровка, 17 января

Эвертон – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Андре Гомеш, 42

Видео гола и обзор матча:

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Гомеш (Эвертон).
По теме:
Блэкпул – Ноттингем Форест – 2:3 (д.в.) Драма в Кубке Англии. Видео голов
Названа оценка Миколенко за матч Эвертона в 1/32 финала Кубка Англии
ДР Конго и Замбия разошлись миром на Кубке африканских наций
Виталий Миколенко Эвертон Кристал Пэлас Эвертон - Кристал Пэлас видео голов и обзор Кубок Англии по футболу Андре Гомеш
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Теннис | 17 января 2024, 15:59 18
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024

Украинка сыграет против Элины Аванесян в 3-м раунде австралийского мейджора

У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
Футбол | 18 января 2024, 01:20 0
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании

17 января жиронцы обыграли «Райо Вальекано» со счетом 3:1 в 1/8 финала

ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
Футбол | 17.01.2024, 13:58
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
Футбол | 17.01.2024, 07:49
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
Футбол | 17.01.2024, 19:46
Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
16.01.2024, 07:25 7
Теннис
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
17.01.2024, 14:55 55
Теннис
Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
17.01.2024, 14:14 8
Теннис
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
16.01.2024, 15:55
Теннис
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
17.01.2024, 12:34 9
Футбол
Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?
Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?
16.01.2024, 19:41 5
Футбол
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
16.01.2024, 09:15 17
Футбол
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
16.01.2024, 14:24 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем