Кубок Англии
17.01.2024 21:45 – FT 1 : 0
Англия18 января 2024, 02:29 |
243
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Эвертон – Кристал Пэлас – 1:0. Clean sheet Миколенко. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
18 января 2024, 02:29 |
243
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17 января состоялась переигровка матча 1/32 финала Кубка Англии между командами «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась минимальной победой «ирисок» со счетом 1:0.
Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
Единственный гол на 42-й минуте забил Андре Гомеш.
Кубок Англии. 1/32 финала
Переигровка, 17 января
Эвертон – Кристал Пэлас – 1:0
Гол: Андре Гомеш, 42
Видео гола и обзор матча:
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Гомеш (Эвертон).
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