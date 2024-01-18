17 января состоялась переигровка матча 1/32 финала Кубка Англии между командами «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась минимальной победой «ирисок» со счетом 1:0.

Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Единственный гол на 42-й минуте забил Андре Гомеш.

Кубок Англии. 1/32 финала

Переигровка, 17 января

Эвертон – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Андре Гомеш, 42

Видео гола и обзор матча: