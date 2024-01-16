Молчанов / Чачич – Нисиока / Маклахлан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 января украинский теннисист Денис Молчанов начнет борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде украинец и Никола Чачич из Сербии сыграют против японского дуэта Йосихито Нисиока / Бен Маклахлан. Поединок состоится 4-м запуском на корте №12 после матча с участием Ангелины Калининой. Ориентировочное время начала матча – 06:30 по Киеву.

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Далее по сетке победители встречи Иван Додиг / Остин Крайчек – Миомир Кецманович / Роман Сафиуллин.

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