Молчанов / Чачич – Нисиока / Маклахлан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда Australian Open
17 января украинский теннисист Денис Молчанов начнет борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде украинец и Никола Чачич из Сербии сыграют против японского дуэта Йосихито Нисиока / Бен Маклахлан. Поединок состоится 4-м запуском на корте №12 после матча с участием Ангелины Калининой. Ориентировочное время начала матча – 06:30 по Киеву.
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Далее по сетке победители встречи Иван Додиг / Остин Крайчек – Миомир Кецманович / Роман Сафиуллин.
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