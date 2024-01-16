ФОТО. Жена звезды Ман Сити беременна. На него повесили и ребенка любовницы

В последнее время одной из самых главных тем обсуждения стала личная жизнь 33-летнего английского правого защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.

Недавно стало известно о том, что футболист расстался со своей женой Энни Килнер после двух лет брака из-за постоянных измен со стороны Кайла. Уокер на протяжении 5 месяцев не появляется в особняке за 4.5 миллионов долларов, в котором он жил вместе с Энни. У пары 3 общих ребенка.

Вслед за женой футболиста покинула и его любовница, модель и блогерша Лорин Гудман. Интересно, что произошло это всего через несколько дней после того, как выяснилось, что Уокер является отцом второго ее ребенка. Лорин самостоятельно рассказала все Энни в большом интервью The Sun.

Однако и на этом подробности о Уокере вне поля не закончились. The Sun опубликовал материал, в котором заявляет что Килнер – на шестом месяце беременности. Для Энни и Кайла это будет четвертый общий ребенок, а для Уокера – шестой.

15 января Энни и Кайл впервые были сфотографированы вместе после расставания. Уокер и его 12-летни сын Роман отправлялись в Лондон из Престбери на церемонию награждения ФИФА.

Килнер уже не носит обручальное кольцо, а ее короткая куртка был явно приподнята в районе живота.

Источник подтвердил The Sun: «Энни на шестом месяце беременности четвертым ребенком. Это должно быть время великой радости и волнения. Вместо этого она тяжело переживает последствия его последнего сексуального скандала.

По понятным причинам она хрупкая, но делает все, чтобы защитить своих детей и подготовиться к рождению четвертого. Кайл пытается наладить отношения, чтобы ограничить ущерб, которому они подверглись. Уже слишком поздно, но он пытается».

Источник сообщил, что Энни рассказала о беременности лишь некоторым друзьям и родственникам и отчаянно пыталась сохранить это в тайне.

«Она была в отчаянии после того, как на выходных появились слухи. Каждая женщина имеет право сообщить о своем рождении самостоятельно, а не чтобы это сделал кто-то другой. Ее глубоко задело сказанное, особенно в то время, когда ее жизнь очень нестабильна».

Источник опроверг утверждения, что Кайла выгнали пять месяцев назад из их особняка, и сказал, что ему дали приказ уйти из дома только после того, как Лорин рассказала Энни правду.

Источники сообщили, что брак Кайла и Энни был под угрозой в течение нескольких месяцев после того, как Лорин родила второго ребенка от Кайла, и что последний скандал стал «последней каплей».

Энни подумывает о разводе и наняла адвоката Колин Руни из Wagatha Christie Пола Ланта и гуру по связям с общественностью Рэйчел Монк.

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