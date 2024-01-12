Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка

После того, как история с расставанием защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера с матерью его троих детей Энни Килнер была предана огласке, стало известно, что футболист не появляется в их семейном гнездышке, где есть бассейн с водопадом, огромная мраморная гидромассажная ванна и футбольное поле с пятью игровыми площадками.

Как сообщает Daily Mail, футболист уже пять месяцев не живет в особняке стоимостью почти 4,5 миллионов долларов, обитая в пентхаусе в Манчестере. Напомним, что Энни Килнер объявила о расставании с футболистом, с которым состояла в отношениях на протяжении 13 последних лет и воспитывала троих детей.

Отметим, что неурядицы в семейной жизни не мешают Уокеру профессионально выполнять свою работу на футбольном поле. В нынешнем сезоне на счету защитника 27 матчей во всех турнирах и две результативные передачи.