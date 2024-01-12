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Англия
12 января 2024, 18:08 | Обновлено 12 января 2024, 18:18
3176
0

Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка

Уже на протяжении пяти месяцев Кайл Уокер живет отдельно в пентхаусе

12 января 2024, 18:08 | Обновлено 12 января 2024, 18:18
3176
0
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер и его жена Энни Килнер

После того, как история с расставанием защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера с матерью его троих детей Энни Килнер была предана огласке, стало известно, что футболист не появляется в их семейном гнездышке, где есть бассейн с водопадом, огромная мраморная гидромассажная ванна и футбольное поле с пятью игровыми площадками.

Как сообщает Daily Mail, футболист уже пять месяцев не живет в особняке стоимостью почти 4,5 миллионов долларов, обитая в пентхаусе в Манчестере. Напомним, что Энни Килнер объявила о расставании с футболистом, с которым состояла в отношениях на протяжении 13 последних лет и воспитывала троих детей.

Отметим, что неурядицы в семейной жизни не мешают Уокеру профессионально выполнять свою работу на футбольном поле. В нынешнем сезоне на счету защитника 27 матчей во всех турнирах и две результативные передачи.

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Кайл Уокер развод Манчестер Сити измена особняк lifestyle
Источник Daily Mail
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