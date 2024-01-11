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  4. Звезда Манчестер Сити расстался с женой после двух лет брака
Англия
11 января 2024, 14:38 |
1838
1

Звезда Манчестер Сити расстался с женой после двух лет брака

У пары подрастают трое общих детей

11 января 2024, 14:38 |
1838
1
Звезда Манчестер Сити расстался с женой после двух лет брака
Instagram. Кайл Уокер с женой Энни Килнер

Жена защитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайла Уокера, Энни Килнер, сообщила о том, что они с футболистом уже не вместе.

Впервые встретившись в родном Шеффилде, когда Кайлу было 17 лет, а Энни – 15, пара поженилась в 2021-м после 12 лет отношений. Правда, сейчас их пути разошлись, и причиной стал ряд скандалов, в которые попадал Уокер вместе с другими женщинами.

«Я публикую это в ответ на растущие недавние запросы журналистов о моем браке с Кайлом и в попытке защитить свою семью от пристального внимания средств массовой информации. К сожалению, после многих лет брака и троих замечательных детей я решила, что нам с Кайлом стоит разойтись на некоторое время. Я не хочу далее комментировать эту позицию. А сейчас я прошу, чтобы в это трудное время уважалась частная жизнь моя и наших троих маленьких детей», – написала Килнер на своей странице в Instagram.

Отметим, что женщина уже расставалась с Уокером в 2019 году после того, как звезда британского телешоу Лора Браун заявила, что резвилась с игроком сборной Англии в его автомобиле Bentley. Защитник «МанСити» в конце концов снова заслужил доверие Килнер, но в феврале прошлого года модель и блогерша Лорин Гудман заявила, что вынашивает ребенка от Кайла.

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Источник Goal.com
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Перець
Коли в тебе троє дітей і гарна дружина , що тобі ще потрібно скотиняка
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