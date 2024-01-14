В Англии набирает обороты скандал вокруг 33-летнего защитника «Манчестер Сити» и английской сборной Кайла Уокера.

Недавно стало известно о том, что футболист расстался со своей женой Энни Килнер после двух лет брака из-за постоянных измен со стороны Кайла. Уокер на протяжении 5 месяцев не появляется в особняке за 4.5 миллионов долларов, в котором он жил вместе с Энни. У пары 3 общих ребенка.

Но на этом приключения Кайла не закончились. Вслед за женой футболиста покинула и его любовница, модель и блогерша Лорин Гудман. Интересно, что произошло это всего через несколько дней после того, как выяснилось, что Уокер является отцом второго ее ребенка.

В итоге популярное издание The Sun взяло интервью у Гудман, чтобы она пролила свет на всю ситуацию.

Лорин сказала, что после стольких ошибок она знала, что должна поступить правильно и раскрыть правду Энни, чтобы они все могли «прожить свою жизнь, как взрослые».

Сдерживая слезы, 32-летняя женщина сказала:

«Я продолжала говорить Кайлу: «Ты должен сказать ей». Ты должен сказать Энни, что ты отец нашей дочери и у нас есть отношения со своими детьми.

Нам нужно начать 2024 год открыто. Если каждый знает, где он находится, он сможет сделать свой собственный взрослый выбор в жизни. Я не хотела еще больше причинять Энни душевную боль или быть стервой, но мне пришлось ей сказать, потому что Кайл был слишком слаб, чтобы сделать это.

Вокруг нашей дочери шли слушания, вокруг носилась вся документация, проводились юридические заседания, и Энни нужно было знать правду, прежде чем что-то станет достоянием общественности. Кайл был счастлив скрывать правду, потому что у него было две семьи, и он боялся того, что произойдет, когда Энни узнает, но я продолжала говорить ему: «Наша дочь не может быть секретом, она человек.

The Sun. Лорен Гудман

Я не хотела, чтобы они расставались или причинили вред, но ради всех нас это должно было быть открыто. Когда я рассказала об этом Энни, она была хладнокровна и спокойна.

23 декабря ситуация достигла апогея. Мы с Кайлом были на юридической встрече ранее в том же месяце, и я знала, что он лгал мне — и лгал ей. Когда с ней было хорошо, то со мной было плохо, а когда с ней было плохо, то со мной было хорошо. Он нас разыграл, у него было две жизни.

В тот вечер он сказал, что хочет связаться со мной по FaceTime на Рождество, но я сказала: «Нет, дело сделано, это слишком неправильно». Мне нужно было, чтобы он прекратил меня газлайтить, и я заблокировала его.

На следующий день после Boxing Day я попросила кого-то написать Энни, потому что я знала, что он уехал играть, поэтому я могу поговорить с ней и сказать ей правду наедине, что Кайл был отцом моей дочери.

Она сказала мне: «У меня было предчувствие, и я говорила своим друзьям, что она его дочь». Ей сказали, что она сумасшедшая.

Кайл много раз отрицал, что она его дочь. Не думаю, что Энни хотела верить, что это правда, и это понятно. Она продолжала просить доказательства, поэтому я показала ей тест ДНК, но даже тогда она сомневалась, что это правда, пока я не указала имя моей дочери в документах.

Мы с Энни позже созвонились по FaceTime, и моя дочь была там. Она задавала самые разные вопросы. Я сказала: «Я не хочу причинять тебе боль», но она настояла на том, чтобы посмотреть фотографии и узнать подробности.

Я показала ей кадр, на котором Кайл и Кайро вместе играют в футбол. Я знаю, что у него есть фотографии наших детей, когда уже был «Манчестер Сити», я тоже встречала его много раз с тех пор, как родился Кайро. Он встретил и свою дочь.

Я сказала Энни: «Я не собираюсь ничего делать. Я просто не хочу, чтобы моя дочь была секретом». Она пыталась собрать все воедино. Она сказала, что Кайл поедет домой ночью, поэтому не могла понять, как он на такое способен. Но я всегда ездила в Манчестер, чтобы он увидел Кайро, где-то недалеко от тренировки, поскольку у него не так много выходных.

У нас вроде все было хорошо какое-то время, но он пытался меня контролировать, поэтому я всегда делала, как он говорил. Он много общался по FaceTime. Когда он был на чемпионате мира или в составе сборной Англии, он постоянно писал: «Ты свободна, ты свободна?».

Со временем я поняла, что мы — тайная семья. И это то, чего он хотел. Я не была секретом для его товарищей по сборной Англии — они общались со мной, когда он связывался со мной по FaceTime.

В одном звонке он пообещал привезти Кайро футбольный мяч с чемпионата мира. И он это сделал, один из настоящих мячей. Синюю форму «Манчестер Сити», которую Кайро носит с надписью «Папочка» на спине, тоже купил Кайл.

The Sun. Энни Килнер

Что на счет Энни, то я извинилась и извинилась, но я также сказала: «Очевидно, между нами была вражда». Я сказала ей, что не хочу вести этот разговор, но я должна делать это и рассказывать ей сама. Я сказала, что он должен был это сделать изначально, а не я.

Я сказала Энни, что буду хранить это в тайне, но теперь это невозможно после того, что они сделали [публично предали огласке расставание], поэтому я должна высказаться.

Кайл не думает о всех своих детях, он думает о себе. Я не виню себя в распаде их брака — другие женщины обращались ко мне и говорили, что тоже были с Кайлом.

Да, мне никогда не следовало спать с женатым мужчиной и иметь с ним отношения — но он и мне лгал. Когда в прессе говорилось, что он женился, он ответил, что это не так, и сказал мне: «Все не так, как кажется, поверь мне». Он убедил меня создать ложное чувство безопасности. Он представил мне совсем другую картину своей жизни, далекую от истины».

Все, что я могу сделать, это быть хорошей мамой. Я всегда хотела, чтобы в жизни Кайро был отец. Какая мать не стала бы этого хотеть? И я хочу того же для своей дочери. Я хотела, чтобы между мной, ним и Энни все было открыто и честно — теперь это так.

Он всегда говорил мне, что хочет отношений со всеми своими детьми, но теперь я не знаю, что было ложью, а что правдой», – сказала Лорин.