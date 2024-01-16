16 января на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 20-го тура Серии А, в котором «Ювентус» встретится с «Сассуоло». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

Команда провела убедительный первый круг чемпионата. В чем-то помогли и перипетии весны, когда Старую Синьору сначала наказали штрафом, сняв очки, а потом выкинули напрочь из еврокубков. В итоге она лишена международной нагрузки, в то время как основные конкуренты тратят силы на Лигу чемпионов. Есть, правда, еще кубок Италии, и там играли зебры на прошлой неделе. Впрочем, это был домашний поединок с Фрозиноне, и он прошел ожидаемо легко, закончившись на 4-0. Приоритетом остается Кальчо, где, впервые за несколько лет, гранд из Турина ведет упорную борьбу за скудетто, причем против исторического врага, Интера, который еще и демонстрирует прекрасную статистику, не проиграв и на поле подопечных Аллегри. Смущает то, что результат в последнее время буквально выжимали. Чего стоит победа в прошлом туре с Салернитаной, когда решающий мяч аутсайдеру забил аж на 91-й минуте Влахович.



Сассуоло

Клуб сейчас далеко не тот, каким был на пике, например, во времена Де Дзерби. В первом круге она на этот раз набирала в среднем ровно по очку за поединок, 19 в 19 - такое позволяет максимум не особенно переживать насчет угрозы вылета. Недавно картина для нероверди была куда мрачнее: 1 очко за 5 матчей декабря и вылет из кубка после 1-3 с нестабильной Аталанты. Но при этом все еще опасно недооценивать подопечных Дионизи, что, похоже, допустили футболисты Фиорентины. В итоге, быстро пропустив в прошлом туре, они так и не смогли ничем ответить, в итоге проиграв 0-1.

Статистика личных встреч

Черно-зеленые периодически ставили подножку гранду. А в прошлом году они ухитрились обыграть Старую Синьору и в апреле (1-0), и в сентябре (4-2).

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку зебр с этим соперником. Ставим на победу фаворита дома при форе -1,0 забитый гол (коэффициент - 1,66).