АЛЛЕГРИ: «Влахович прошел через трудный период, но теперь он уверен»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал разгромную победу своей команды в 20 туре Серии А над «Сассуоло» (3:0), в которой форвард Душан Влахович отличился дублем.

«После этого все кажется легким. «Сассуоло» – незаметная команда, во время нашего углового удара они хорошо контратаковали, но Щесны был отличным. Однако до конца игры все было хорошо, теперь мы имеем на 16 очков выше пятого места в турнирной таблице, что немаловажно.

Сегодня вечером я доволен свидетельством взросления команды, Влахович был спокоен, и это видно. Он прошел через тяжелый физический период, но теперь он уверен, у него есть время впереди, чтобы достичь необходимой зрелости.

Камбьясо? Умный игрок с техникой, но я доволен всеми, мы должны держаться на земле. Даже пришедшие позже показали себя очень хорошо. Кьеза, у которого все хорошо, и Йылдиз, который является игроком с отличной техникой, также хорошо выступили», – сказал Аллегри.