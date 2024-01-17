АЛЛЕГРИ: «Влахович прошел через трудный период, но теперь он уверен»
Тренер «Ювентуса» прокомментировал победу над «Сассуоло»
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал разгромную победу своей команды в 20 туре Серии А над «Сассуоло» (3:0), в которой форвард Душан Влахович отличился дублем.
«После этого все кажется легким. «Сассуоло» – незаметная команда, во время нашего углового удара они хорошо контратаковали, но Щесны был отличным. Однако до конца игры все было хорошо, теперь мы имеем на 16 очков выше пятого места в турнирной таблице, что немаловажно.
Сегодня вечером я доволен свидетельством взросления команды, Влахович был спокоен, и это видно. Он прошел через тяжелый физический период, но теперь он уверен, у него есть время впереди, чтобы достичь необходимой зрелости.
Камбьясо? Умный игрок с техникой, но я доволен всеми, мы должны держаться на земле. Даже пришедшие позже показали себя очень хорошо. Кьеза, у которого все хорошо, и Йылдиз, который является игроком с отличной техникой, также хорошо выступили», – сказал Аллегри.
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