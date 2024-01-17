Италия17 января 2024, 01:13 | Обновлено 17 января 2024, 01:14
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Ювентус – Сассуоло – 3:0. Дубль Влаховича. Видео голов и обзор матча
Туринская команда разгромила соперников
17 января 2024, 01:13 | Обновлено 17 января 2024, 01:14
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Закончился матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» принимал «Сассуоло». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:0. Дубль на счету Влаховича, еще один гол забил Кьеза.
Чемпионат Италии. 20-й тур
Ювентус – Сассуоло 3:0
Голы: Влахович, 15, 37, Кьеза, 89
«Ювентус»: Щесны, Данило, Бремер, Ругани, Миретти (Веа, 57), Локателли, Рабьо, Костич (Жуниор, 82), Камбьясо (Сандро, 90), Йилдыз (Кьеза, 57), Влахович (Милик, 82).
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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