Ювентус – Сассуоло – 3:0. Дубль Влаховича. Видео голов и обзор матча

Закончился матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» принимал «Сассуоло». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:0. Дубль на счету Влаховича, еще один гол забил Кьеза.

Чемпионат Италии. 20-й тур

Ювентус – Сассуоло 3:0

Голы: Влахович, 15, 37, Кьеза, 89

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бремер, Ругани, Миретти (Веа, 57), Локателли, Рабьо, Костич (Жуниор, 82), Камбьясо (Сандро, 90), Йилдыз (Кьеза, 57), Влахович (Милик, 82).