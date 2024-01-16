Отомстили за единственное поражение. Ювентус разгромил Сассуоло

«Ювентус» в матче чемпионата Италии обыграл «Сассуоло» со счетом 3:0 благодаря дублю Влаховича и голу Кьезы. Туринцы отомстили сопернику, который на этот момент нанес команде Массимилиано Аллегри единственное поражение в сезоне. В первом круге Зеленые выиграли 4:2.

«Ювентус» выиграл четвертый кряду матч Серии A, набрал 49 очков и на два пункта отстает от лидера «Интера».

Чемпионат Италии. 20-й тур

Ювентус – Сассуоло 3:0

Голы: Влахович, 15, 37, Кьеза, 89

Ювентус: Щесны, Данило, Бремер, Ругани, Миретти (Веа, 57), Локателли, Рабьо, Костич (Жуниор, 82), Камбьясо (Сандро, 90), Йилдыз (Кьеза, 57), Влахович (Милик, 82)

Сассуоло: Консильи, Педерсен, Эрлич (Трессолди, 46), Феррари, Вити (Миссори, 74), Лауриенте, Балоца, Энрике, Берарди (Кастильехо, 74), Торсвельдт (Волпато, 70), Пинамонти