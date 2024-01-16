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Чемпионат Италии
Ювентус
16.01.2024 21:45 – FT 3 : 0
Сассуоло
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Италия
16 января 2024, 23:38 | Обновлено 17 января 2024, 00:10
164
0

Отомстили за единственное поражение. Ювентус разгромил Сассуоло

Туринцы выиграли четвертый матч чемпионата подряд

16 января 2024, 23:38 | Обновлено 17 января 2024, 00:10
164
0
Отомстили за единственное поражение. Ювентус разгромил Сассуоло
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» в матче чемпионата Италии обыграл «Сассуоло» со счетом 3:0 благодаря дублю Влаховича и голу Кьезы. Туринцы отомстили сопернику, который на этот момент нанес команде Массимилиано Аллегри единственное поражение в сезоне. В первом круге Зеленые выиграли 4:2.

«Ювентус» выиграл четвертый кряду матч Серии A, набрал 49 очков и на два пункта отстает от лидера «Интера».

Чемпионат Италии. 20-й тур

Ювентус – Сассуоло 3:0
Голы: Влахович, 15, 37, Кьеза, 89

Ювентус: Щесны, Данило, Бремер, Ругани, Миретти (Веа, 57), Локателли, Рабьо, Костич (Жуниор, 82), Камбьясо (Сандро, 90), Йилдыз (Кьеза, 57), Влахович (Милик, 82)

Сассуоло: Консильи, Педерсен, Эрлич (Трессолди, 46), Феррари, Вити (Миссори, 74), Лауриенте, Балоца, Энрике, Берарди (Кастильехо, 74), Торсвельдт (Волпато, 70), Пинамонти

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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Источник Sport.ua
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