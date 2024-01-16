Отомстили за единственное поражение. Ювентус разгромил Сассуоло
Туринцы выиграли четвертый матч чемпионата подряд
«Ювентус» в матче чемпионата Италии обыграл «Сассуоло» со счетом 3:0 благодаря дублю Влаховича и голу Кьезы. Туринцы отомстили сопернику, который на этот момент нанес команде Массимилиано Аллегри единственное поражение в сезоне. В первом круге Зеленые выиграли 4:2.
«Ювентус» выиграл четвертый кряду матч Серии A, набрал 49 очков и на два пункта отстает от лидера «Интера».
Чемпионат Италии. 20-й тур
Ювентус – Сассуоло 3:0
Голы: Влахович, 15, 37, Кьеза, 89
Ювентус: Щесны, Данило, Бремер, Ругани, Миретти (Веа, 57), Локателли, Рабьо, Костич (Жуниор, 82), Камбьясо (Сандро, 90), Йилдыз (Кьеза, 57), Влахович (Милик, 82)
Сассуоло: Консильи, Педерсен, Эрлич (Трессолди, 46), Феррари, Вити (Миссори, 74), Лауриенте, Балоца, Энрике, Берарди (Кастильехо, 74), Торсвельдт (Волпато, 70), Пинамонти
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полька в двух сетах обыграла Кенин на старте Открытого чемпионата Австралии 2024
Валерий Василенко – об очередной отставке Жозе Моуринью