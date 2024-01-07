ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой

3 января 2024 года 34-летний украинский футболист Евгений Коноплянка официально расторг контракт с румынской командой ЧФР Клуж по обоюдному согласию. Изначально соглашение было рассчитано на 2 сезона с опцией пролонгации на еще один год.

Румынское издание Prosport заявило, что в клубе не верили в травмы украинца и обвинили его во лжи, на что Евгений ответил:

«Полная чушь. Пусть посмотрят, сколько матчей я просидел на скамейке запасных, когда был полностью готов к игре. Если бы я не был готов, то не попадал бы в заявку».

Также Коноплянка подтвердил факт того, что у руководства ЧФР Клуж есть долги по зарплатам перед игроками.

Всего Евгений провел за румынский клуб 4 матча, в которых сыграл 54 минуты. В последний раз Евгений выходил на поле 6 ноября.

Зарплата Евгения в ЧФР Клуж составляла около 15-20 тысяч евро в месяц.

После ухода Евгения руководство румынского коллективно долго медлить не стало и уже через два дня объявило о подписании марокканского атакующего хавбека Омара Эль Каддури свободным агентом на 3 сезона.

Как сообщает Fanatik, Эль Каддури будет получать в ЧФР Клуж 15 тысяч евро в месяц. Сообщается, что при этом зарплата будет постепенно расти в следующие годы действия контракта: 20 000 евро в месяц во второй год и 22 000 евро в последний третий год контракта.

Однако есть нюанс. В Клуже ввели правило Коноплянки: если игрок не сыграет 10 матчей в сезоне, то клуб может прекратить контракт в одностороннем порядке. Такая же участь может ждать и Эль Каддури.