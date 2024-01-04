КОНОПЛЯНКА: За 5 месяцев была только одна зарплата. Со мной не рассчитались
3 января Евгений официально расторг контракт с ЧФР Клуж
3 января 2024 года 34-летний украинский футболист Евгений Коноплянка официально расторг контракт с румынской командой ЧФР Клуж по обоюдному согласию. Изначально соглашение было рассчитано на 2 сезона с опцией пролонгации на еще один год.
Румынское издание Prosport заявило, что в клубе не верили в травмы украинца и обвинили его во лжи, на что Евгений ответил:
«Полная чушь. Пусть посмотрят, сколько матчей я просидел на скамейке запасных, когда был полностью готов к игре. Если бы я не был готов, то не попадал бы в заявку».
Также Коноплянка подтвердил факт того, что у руководства ЧФР Клуж есть долги по зарплатам перед игроками:
«В клубе за пять месяцев была только одна зарплата. Пока еще со мной не рассчитались.
Планы на будущее? Я хочу неделю провести с семьей, а потом уже буду думать о будущем», – заявил Евгений.
На счету украинца – 4 матча за ЧФР Клуж, в которых он сыграл 54 минуты. В последний раз Евгений выходил на поле 6 ноября.
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