Коноплянка просился остаться. В Румынии украинца обвинили во лжи
3 января Евгений официально расторг контракт с ЧФР Клуж
3 января 2024 года 34-летний украинский футболист Евгений Коноплянка официально расторг контракт с румынской командой ЧФР Клуж по обоюдному согласию. Изначально соглашение было рассчитано на 2 сезона с опцией пролонгации на еще один год.
Местное издание Prosport сообщает, что украинец просил владельца клуба Нелу Варга остаться в команде до лета 2024 года. Однако инвестор отказался, а главный тренер Андреа Мандорлини поддержал его решение.
Также источник утверждает, что в клубе абсолютно не верили Евгению, когда тот заявлял о повреждениях.
«Коноплянка жаловался, что у него проблемы со здоровьем и что ему нужно время, чтобы разобраться с физической подготовкой, но представители ЧФР заподозрили его в отсутствии интереса и участия в программе команды. Точнее, Коноплянку подозревали во лжи, когда он заявлял о получении травмы перед дальними поездками команды с целью остаться в Клуже», – пишет Prosport, ссылаясь на свои источники в клубе.
Ранее сообщалось, что Коноплянка с партнерами не получали зарплаты в клубе последние три месяца.
Также Коноплянка подверг критике главного тренера ЧФР Клуж, заявив, что не видит с ним своего будущего.
На счету украинца – 4 матча за ЧФР Клуж, в которых он сыграл 54 минуты. В последний раз Евгений выходил на поле 6 ноября.
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