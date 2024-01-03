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  4. Коноплянка просился остаться. В Румынии украинца обвинили во лжи
Румыния
03 января 2024, 19:40 | Обновлено 03 января 2024, 20:11
4900
6

Коноплянка просился остаться. В Румынии украинца обвинили во лжи

3 января Евгений официально расторг контракт с ЧФР Клуж

03 января 2024, 19:40 | Обновлено 03 января 2024, 20:11
4900
6
Коноплянка просился остаться. В Румынии украинца обвинили во лжи
ФК ЧФР Клуж. Евгений Коноплянка

3 января 2024 года 34-летний украинский футболист Евгений Коноплянка официально расторг контракт с румынской командой ЧФР Клуж по обоюдному согласию. Изначально соглашение было рассчитано на 2 сезона с опцией пролонгации на еще один год.

Местное издание Prosport сообщает, что украинец просил владельца клуба Нелу Варга остаться в команде до лета 2024 года. Однако инвестор отказался, а главный тренер Андреа Мандорлини поддержал его решение.

Также источник утверждает, что в клубе абсолютно не верили Евгению, когда тот заявлял о повреждениях.

«Коноплянка жаловался, что у него проблемы со здоровьем и что ему нужно время, чтобы разобраться с физической подготовкой, но представители ЧФР заподозрили его в отсутствии интереса и участия в программе команды. Точнее, Коноплянку подозревали во лжи, когда он заявлял о получении травмы перед дальними поездками команды с целью остаться в Клуже», – пишет Prosport, ссылаясь на свои источники в клубе.

Ранее сообщалось, что Коноплянка с партнерами не получали зарплаты в клубе последние три месяца.

Также Коноплянка подверг критике главного тренера ЧФР Клуж, заявив, что не видит с ним своего будущего.

На счету украинца – 4 матча за ЧФР Клуж, в которых он сыграл 54 минуты. В последний раз Евгений выходил на поле 6 ноября.

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Евгений Коноплянка расторжение контракта ЧФР Клуж трансферы Андреа Мандорлини Нелу Варга чемпионат Румынии по футболу
Источник Prosport.ro
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Комментарии 6
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Aries2005
Стидоба! В нього завжди були погані тренери: в Севільї, в Шальке, та і тренери Шахтаря не бачили його гравцем. Це просто якась тренерська змова проти такого топового гравця як Євген
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+9
Владислав Рейский
хотел остаться на ставку)
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+2
Wlad West
Да, Жека просто похоронил свою карьеру и помог ему в этом папаша,  и врожденная  лень. На одном таланте не вытянешь.
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0
Dmytro11q
Навіщо робити заголовок статті, який ймовірно дискредитує гравця й псує йому репутацію? Розірвав, то й розірвав. Це вже позаду.
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0
inspekcha85
Дожился...ханурик
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umnuy2
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