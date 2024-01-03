Коноплянка просился остаться. В Румынии украинца обвинили во лжи

3 января 2024 года 34-летний украинский футболист Евгений Коноплянка официально расторг контракт с румынской командой ЧФР Клуж по обоюдному согласию. Изначально соглашение было рассчитано на 2 сезона с опцией пролонгации на еще один год.

Местное издание Prosport сообщает, что украинец просил владельца клуба Нелу Варга остаться в команде до лета 2024 года. Однако инвестор отказался, а главный тренер Андреа Мандорлини поддержал его решение.

Также источник утверждает, что в клубе абсолютно не верили Евгению, когда тот заявлял о повреждениях.

«Коноплянка жаловался, что у него проблемы со здоровьем и что ему нужно время, чтобы разобраться с физической подготовкой, но представители ЧФР заподозрили его в отсутствии интереса и участия в программе команды. Точнее, Коноплянку подозревали во лжи, когда он заявлял о получении травмы перед дальними поездками команды с целью остаться в Клуже», – пишет Prosport, ссылаясь на свои источники в клубе.

Ранее сообщалось, что Коноплянка с партнерами не получали зарплаты в клубе последние три месяца.

Также Коноплянка подверг критике главного тренера ЧФР Клуж, заявив, что не видит с ним своего будущего.

На счету украинца – 4 матча за ЧФР Клуж, в которых он сыграл 54 минуты. В последний раз Евгений выходил на поле 6 ноября.