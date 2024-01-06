Представитель легендарного клуба из Румынии жестко наехал на Коноплянку

3 января 2024 года 34-летний украинский футболист Евгений Коноплянка официально расторг контракт с румынской командой ЧФР Клуж по обоюдному согласию. Изначально соглашение было рассчитано на 2 сезона с опцией пролонгации на еще один год.

Румынское издание Prosport заявило, что в клубе не верили в травмы украинца и обвинили его во лжи, на что Евгений ответил:

«Полная чушь. Пусть посмотрят, сколько матчей я просидел на скамейке запасных, когда был полностью готов к игре. Если бы я не был готов, то не попадал бы в заявку».

Также Коноплянка подтвердил факт того, что у руководства ЧФР Клуж есть долги по зарплатам перед игроками.

Однако история со скандальным уходом Евгения из ЧФР Клуж на этом не закончилась. На защиту клуба встал глава правления ФКСБ (бывший легендарный клуб «Стяуа») Михай Стоица:

«Я не верю ни одному его слову. Я думаю, что он лжет сквозь зубы.

Я вижу, что у Коноплянки много желчи. Сказать, что ЧФР играет прямо в «бей и беги»... Я так не думаю. Не вижу, чтобы ЧФР так играл», – сказал Стоица.