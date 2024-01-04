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04 января 2024, 12:40 | Обновлено 04 января 2024, 12:56
2164
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Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году

Они отдали частичку себя игре, которая так нравится всем нам…

04 января 2024, 12:40 | Обновлено 04 января 2024, 12:56
2164
1
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

2023-й год стал историей. Как это зачастую бывает, в нем нашлось место как для радостных, так и для грустных эмоций. А еще за прошедшие двенадцать месяцев многие известные футболисты завершили свои выступления на профессиональном уровне.

О десяти наиболее ярких и известных личностях футбола, которые повесили бутсы на гвоздь в 2023-м, давайте вспомним прямо сейчас. Причем этот список ни в коем случае не является безапелляционным, и если мы кого-то упустили из виду, то у вас всегда есть возможность дополнить или поправить нас в комментариях…

Джанлуиджи Буффон

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон стал легендой еще во время активных выступлений. Завершил профессиональную карьеру итальянский голкипер в августе 2023 года в «Парме» – команде, которая и дала старт его феноменальному футбольному пути. Для большинства болельщиков имя Буффона навсегда будет ассоциироваться с «Ювентусом», ведь именно в стане «Старой синьоры» Джанлуиджи провел большую часть карьеры и лучшие ее годы. Он 10 раз становился чемпионом Италии, выигрывал чемпионат Франции в рядах «Пари Сен-Жермен», а вот покорить Лигу чемпионов так и не сумел. Что правда, Буффон в составе сборной Италии в 2006 году становился чемпионом мира, а это достижение с куда более высоким коэффициентом престижа, даже чем Лига чемпионов.

После завершения карьеры Буффон стал менеджером сборной Италии, заменив на должности покойного Джанлуку Виалли. Кроме того, Джанлуиджи весьма активно принимает участие в различных представительских мероприятиях – в частности, итальянец являлся одним из специальных гостей УЕФА на жеребьевке финальной части Евро-2024.

Златан Ибрагимович

Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Казалось, что он будет играть в футбол вечно. Величественный Златан, который возвращался на поле даже после самых тяжелых травм, летом минувшего года все-таки окончательно устал от футбола и предпочел в 41 год остановиться. Для полевого игрока такой возраст, да еще и при выступлениях на топ-уровне – это нечто особенное, впрочем, стоит ли удивляться, если речь идет об Ибрагимовиче, который всегда был кем угодно, но только не таким как все. Последней командой Златана стал «Милан», и в целом швед в своей карьере выступал только за топовые коллективы, так и не пожелав размениваться на что-то иное, пусть даже и в обмен на баснословные гонорары. Ибрагимович пять раз становился чемпионом Италии, четыре – чемпионом Франции, один – чемпионом Испании. Ему не посчастливилось выиграть только чемпионаты Англии и Германии, да и то лишь потому, что «Манчестер Юнайтед», когда туда попал Златан, выглядел совершенно неконкурентоспособным для борьбы за «золото», а в командах из Бундеслиги Ибрагимович и вовсе никогда не играл. А еще шведу, как и Буффону, так и не покорилась Лига чемпионов…

После завершения карьеры Ибрагимович лишь частично остался в футболе. С декабря минувшего года швед является одним из советников топ-менеджмента «Милана», а еще не так давно его засняли в компании Хелены Сегер на одном из пляжей Майами, где парочка весело и беззаботно проводила рождественские каникулы.

Гарет Бэйл

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Валлийский гений Гарет Бэйл, наоборот, выигрывал Лигу чемпионов даже чаще, чем любой из топовых европейских чемпионатов – пять раз (побед в Ла Лиге с «Реалом» у него только три). Многие считают, что переход в «Реал», который состоялся в начале сентября 2013 года за рекордную на тот момент сумму в 101 миллион евро, пагубно сказался на карьере Бэйла. В Мадриде Гарет действительно выглядел топ-футболистом лишь фрагментарно, а большую часть времени то маялся с травмами, то пытался вернуться на присущий ему высочайший уровень выступлений. Впрочем, попрощался с футболом Бэйл, как и положено игрокам такого класса, на высочайшей ноте. Летом 2022 года валлиец отбыл за океан, и спустя несколько месяцев выиграл там вместе с «Лос-Анджелесом» Кубок MLS, а уже в январе 2023-го объявил о завершении выступлений.

В настоящий момент 34-летний Бэйл наслаждается жизнью, участвует в различных звездных футбольных тусовках, гала-концертах и прочих привычных для богемы мероприятиях.

Эден Азар

Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Эден Азар – это еще один топ-футболист, который не стал успешнее или счастливее после перехода в «Реал». Бельгиец был абсолютной звездой мирового уровня в «Челси», но переезд в Испанию погубил его карьеру. Как и в случае с Бэйлом виной всему частые проблемы со здоровьем и травмы, на фоне которых Эден еще и активно набирал лишний вес. Восстановившись от повреждений, Азар какое-то время тратил на приведения себя в надлежащую форму, а затем опять оказывался в лазарете и история повторялась по кругу… В конце концов, летом минувшего года Азар покинул «Реал» и какое-то время пребывал в статусе свободного агента. Ожидалось, что хавбек все-таки попробует еще сказать свое последнее слово в футболе, но он решил иначе – завершил карьеру в октябре в возрасте 32 лет.

После завершения карьеры Азара нередко можно увидеть на футбольных матчах бельгийского чемпионата, а еще он обещал радоваться жизни по полной: кататься на велосипеде, играть в гольф и путешествовать.

Марек Гамшик

Getty Images/Global Images Ukraine. Марек Гамшик

Некогда один из лучших центральных полузащитников итальянской Серии А и всего европейского футбола Марек Гамшик также решил попрощаться с профессиональным футболом в 2023-м. Летом минувшего года словак в 35 лет официально заявил, что прекращает играть, ставя точку в карьере. Его последним клубом стал турецкий «Трабзонспор», с которым Гамшик в 2022-м неожиданно для многих стал чемпионом. Так уж сложилось, что это чемпионство оказалось единственным в знаменательной карьере Марека, лучшие годы которой пришлись на выступления в рядах «Наполи». После ухода из неаполитанского клуба Гамшик два года отыграл в Китае, потом несколько месяцев провел в Швеции в рядах «Гетеборга», но это был далеко не тот уровень выступлений, к которому он привык. В «Трабзонспоре» Марек хоть на немного воодушевился, но сил продолжать в таком же темпе у него попросту уже не было.

В настоящий момент 36-летний Гамшик является владельцем и одним из тренеров в юношеской академии, названной его именем, а с сентября минувшего года Марек занимает должность начальника команды в национальной сборной Словакии.

Давид Сильва

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Сильва

Еще в мае минувшего года Давид Сильва и не задумывался всерьез о завершении карьеры. Он продлил контракт с «Реал Сосьедадом», где планировал провести как минимум сезон-2023/24, однако у судьбы по этому поводу были свои планы. На одной из предсезонных тренировок полузащитник повредил крестообразные связки колена, и это вынудило Сильву уйти на футбольную пенсию. Легендарным для мирового футбола последних лет Давида сделали выступления за «Манчестер Сити» с 2010 по 2020 годы. За это время хавбек стал 4-кратным чемпионом Англии, выиграв еще ряд менее значимых внутренних трофеев, а вот в рядах сборной Испании Сильва, который отличался невероятно тонкой работой с мячом на поле, дважды выигрывал на чемпионатах Европы и один раз побеждал на чемпионате мира.

После ухода из футбола Давид Сильва пока не демонстрирует отчаянного желания поскорее в него вернуться, но уже в другой ипостаси. Ныне его устраивает роль почетного гостя на различных футбольных матчах или околофутбольных мероприятиях.

Месут Озил

Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил (второй слева) жмет руку президента Турции Реджепа Эрдогана

Месуту Озилу также посчастливилось выстроить впечатляющую карьеру в футболе. Он поиграл за «Реал» и «Арсенал», становился чемпионом Испании, а в составе национальной сборной Германии выигрывал чемпионат мира в 2014 году. В 2021-м карьера Озила начала угасать, он вернулся на этническую родину – в Турцию, где в марте минувшего года в рядах «Башакшехира» и повесил бутсы на гвоздь. Завершить выступления довольно внезапно и всего в 34 года Месута вынудили частые травмы и проблемы со здоровьем, из-за которых он уже и близко не демонстрировал того качества игры, за которое его приглашали в свое время в «Реал».

В апреле минувшего года сообщалось, что Озил оценивает возможность начать политическую карьеру. Его несколько раз видели рядом с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а еще Озил отметился призывом в поддержку Палестины, после того как движение ХАМАС отличилось кровавыми атаками на территорию Израиля.

Сеск Фабрегас

Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Сеск Фабрегас – это, безусловно, один из наиболее талантливых выпускников академии «Барселоны» нескольких последних десятилетий. В юном возрасте хавбек отбыл играть в Англию за «Арсенал», но со временем все-таки вернулся в стан «блаугранас», затем выступал за «Челси» и «Монако», а для прощания с футболом выбрал скромный итальянский «Комо». Проведя сезон-2022/23 в Серии В, Сеск Фабрегас летом 2023 года объявил о том, что завершает свой путь в профессиональном футболе. За 20 лет активных выступлений испанец дважды становился чемпионом Европы, один раз – чемпионом мира, два раза выигрывал чемпионат Англии и один раз – чемпионат Испании. Ему не покорилась только Лига чемпионов, впрочем, в этом вопросе Сеск Фабрегас, как видим, далеко не одинок, даже если речь идет о футболистах топ-уровня.

После завершения карьеры футболиста Сеск Фабрегас сразу же вошел в тренерский штаб «Комо», а со средины ноября до конца декабря исполнял обязанности главного тренера этой команды. Ныне 36-летний испанец является ассистентом в «Комо» у валлийского специалиста Осиана Робертса.

Джорджо Кьеллини

Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Джорджо Кьеллини – это настоящая легенда современного «Ювентуса». За туринскую команду центрбек провел 561 поединок, и выиграл со «Старой синьорой» девять чемпионских титулов в Италии, а с национальной сборной страны становился триумфатором Евро-2020. Впрочем, летом 2022 года Кьеллини решил покинуть Европу и отправился доигрывать за океан в «Лос-Анджелес». Там он выиграл Кубок MLS, а в конце минувшего года, когда у него истекало трудовое соглашение с американским работодателем, принял решение завершить карьеру. 39 лет – более чем объяснимый возраст для такого решения.

Андрей Пятов

shakhtar.com. Андрей Пятов

Пожалуй, наиболее знаковым украинским футболистом, который завершил карьеру в минувшем году, является многолетний страж ворот «Шахтера» и национальной сборной Андрей Пятов. 11-кратный чемпион Украины, 8-кратный обладатель Кубка Украины и победитель Кубка УЕФА-2008/09 решил повесить перчатки на гвоздь в 39 лет. У Пятова как раз завершился срок действия контракта с «горняками», и несмотря на уход из клуба Анатолия Трубина, новое соглашение ветерану предложено не было. Руководство дончан дало понять, что рассчитывает видеть Пятова в тренерском штабе, хотя сам вратарь хотел еще немного поиграть… Выбор в столь непростой задачке Андрей все же сделал в пользу варианта с «Шахтером».

С лета минувшего года Пятов является членом тренерского штаба «горняков». Интересно, что за столь непродолжительный промежуток времени Андрей уже успел поработать с тремя различными руководителями команды – Патриком ван Леувеном, Дарио Срной и Марино Пушичем.

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статьи эксклюзив Джанлуиджи Буффон Джорджо Кьеллини Андрей Пятов Сеск Фабрегас Месут Озил Давид Сильва Марек Гамшик Эден Азар Гарет Бэйл Златан Ибрагимович
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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luceorius
 Професійно, пізнавально, стисло. Була б опція - лайкнув би.
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