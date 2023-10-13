Месут ОЗИЛ: «Свободу Палестине»

Бывший хавбек лондонского «Арсенала», «Реала» Мадрид и сборной Германии Месут Озил в инстаграме выступил с поддержкой палестинцев в развязанной ими войне с Израилем. Впрочем, турецкий немец также выступил с призывом прекратить военные действия.

«Молюсь за человечество. Молюсь за мир. На войне погибают невинные люди, а также невинные дети – с обеих сторон. Это буквально разбивает мое сердце, это очень грустно, что так происходит. Пожалуйста, остановите войну!» – написал Озил и подписал свой пост хештегом «Свободу Палестине».

Как известно, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, которое контролируем Сектор Газа, атаковало Израиль, который предпринял ответные действия.

Напомним, ранее теннисистка из Туниса Онс Жабер (№7 WTA) отреагировала на израильско-палестинский конфликт.