Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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13 октября 2023, 19:53 | Обновлено 13 октября 2023, 19:58
2175
2

Месут ОЗИЛ: «Свободу Палестине»

Немецкий экс-полузащитник – о войне между Палестиной и Израилем

13 октября 2023, 19:53 | Обновлено 13 октября 2023, 19:58
2175
2
Месут ОЗИЛ: «Свободу Палестине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил

Бывший хавбек лондонского «Арсенала», «Реала» Мадрид и сборной Германии Месут Озил в инстаграме выступил с поддержкой палестинцев в развязанной ими войне с Израилем. Впрочем, турецкий немец также выступил с призывом прекратить военные действия.

«Молюсь за человечество. Молюсь за мир. На войне погибают невинные люди, а также невинные дети – с обеих сторон. Это буквально разбивает мое сердце, это очень грустно, что так происходит. Пожалуйста, остановите войну!» – написал Озил и подписал свой пост хештегом «Свободу Палестине».

Как известно, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, которое контролируем Сектор Газа, атаковало Израиль, который предпринял ответные действия.

Напомним, ранее теннисистка из Туниса Онс Жабер (№7 WTA) отреагировала на израильско-палестинский конфликт.

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Месут Озил Израиль Палестина
Источник Sport.ua
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vk10
свободу Курдистану!
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Octopus
Свободу Собору Святой Софии!
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