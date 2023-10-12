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12 октября 2023, 02:28 |
115
1

Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»

7-я ракетка мира – про палестинско-израильский конфликт

12 октября 2023, 02:28 |
115
1
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Теннисистка из Туниса Онс Жабер (WTA 7) отреагировала на израильско-палестинский конфликт. В последние несколько дней на Ближнем Востоке продолжаются боевые действия после нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль:

«Не описать словами то, через что прошли палестинцы за последние 75 лет. И неописуемо то, с чем сталкиваются невинные мирные жители. Неважно, какую религию они исповедуют или откуда они родом. Насилие никогда не приведет к миру, я не могу поддерживать насилие, но при этом не могу поддерживать тех, кто отнял их территорию.

Поэтому важно понимать контекст и не судить лишь по тому, что происходит сегодня. Игнорирование истории безответственно и не поможет достичь мира. А мир – единственное, что нас заботит. Все в этом нуждаются и все его заслуживают. Прекратите насилие и Свободу Палестине!», – написала Жабер в Instagram.

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Онс Жабер Израиль Палестина
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Octopus
"Не описать словами то, через что прошли палестинцы за последние 75 лет" А у евреев жизнь эти 2000 лет была просто мед. Но Израиль предложил мирное сосуществование, интеграцию, развитие, доступ к высочайшему уровню жизни, на территории Израиля есть исламские общины, которые в сотни раз живут лучше, чем других арабских странах, тем более чем в этой помойке Газа, палестинцам выдавали разрешение на работу, представительство арабов есть в кнессете, живите себе спокойно пейте вместе сладкий бубалех. Очевидно же, что евреи на более высокой ступени развития чем вы, к ним тянуться надо, а не враждовать.
Но аллахбабахам это все не надо, им кровькишки подавай. Израиль в нынешней ситуации прав на 100%. Но мирных, не участвовавших в группировке хамас, не радовавшихся геноциду евреев в близлежащих районах с Газой, жаль, мировое сообщество должно быть нацелено на их скорейшую эвакуацию до зачистки Газы.
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