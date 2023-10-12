Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»

Теннисистка из Туниса Онс Жабер (WTA 7) отреагировала на израильско-палестинский конфликт. В последние несколько дней на Ближнем Востоке продолжаются боевые действия после нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль:

«Не описать словами то, через что прошли палестинцы за последние 75 лет. И неописуемо то, с чем сталкиваются невинные мирные жители. Неважно, какую религию они исповедуют или откуда они родом. Насилие никогда не приведет к миру, я не могу поддерживать насилие, но при этом не могу поддерживать тех, кто отнял их территорию.



Поэтому важно понимать контекст и не судить лишь по тому, что происходит сегодня. Игнорирование истории безответственно и не поможет достичь мира. А мир – единственное, что нас заботит. Все в этом нуждаются и все его заслуживают. Прекратите насилие и Свободу Палестине!», – написала Жабер в Instagram.