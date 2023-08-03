Вместо покойного Виалли. Буффону предложили должность в сборной Италии

Джанлуиджи Буффон, который вчера объявил о завершении своей карьеры, может сразу же получить новую должность в мире футбола. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По их информации, 45-летний экс-вратарь станет менеджером команды в сборной Италии. Буффон станет связующим звеном между игроками команды и тренерским штабом Роберто Манчини.

Ранее эту должность в сборной Италии занимал Джанлука Виалли, который умер в начале января текущего года.