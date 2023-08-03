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Италия
03 августа 2023, 20:28 | Обновлено 03 августа 2023, 20:29
390
0

Вместо покойного Виалли. Буффону предложили должность в сборной Италии

Легендарный вратарь станет менеджером команды

03 августа 2023, 20:28 | Обновлено 03 августа 2023, 20:29
390
0
Вместо покойного Виалли. Буффону предложили должность в сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон, который вчера объявил о завершении своей карьеры, может сразу же получить новую должность в мире футбола. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По их информации, 45-летний экс-вратарь станет менеджером команды в сборной Италии. Буффон станет связующим звеном между игроками команды и тренерским штабом Роберто Манчини.

Ранее эту должность в сборной Италии занимал Джанлука Виалли, который умер в начале января текущего года.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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