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  4. Эден АЗАР: «Я буду кататься на велосипеде, играть в гольф и путешествовать»
Бельгия
19 октября 2023, 22:39 | Обновлено 19 октября 2023, 22:53
362
0

Эден АЗАР: «Я буду кататься на велосипеде, играть в гольф и путешествовать»

Бельгиец принял участие в благотворительном матче во французском Кале

19 октября 2023, 22:39 | Обновлено 19 октября 2023, 22:53
362
0
Эден АЗАР: «Я буду кататься на велосипеде, играть в гольф и путешествовать»
lavenir.net. Эден Азар

Бельгийский хавбек Эден Азар, который завершил карьеру в 32 года, принял участие 18 октября в благотворительном матче во французском Кале.

Экс-футболист «Реала» пошутил: «Я моложе остальных, поэтому мне даже не нужно разогреваться. С каким чувством вышел на поле? Это всегда приятно, потому что это большая часть моей жизни. Но я пока не скучаю по футболу. Я уделяю время себе. Однажды я определенно буду скучать по футболу. Я смотрю футбол по телевизору, мои сыновья играют в футбол, так что я никогда не буду далеко от игры. В жизни всего не объяснишь. Я в мире с самим собой. Я счастлив.

Слухи о переходе в Юнион Сент-Жилуаз? Там ничего не было. Я слышал много чепухи, но это часть трансферного окна. Было приятно видеть, что мое имя связано со многими клубами. Особенно в Бельгии. У меня никогда не было возможности играть за бельгийский клуб. Это могла бы быть отличная история, но этого не произошло.

Трудно ли было остановиться? Я не скажу, что это было сложно, но это непросто. Я долго думал, и это помогло. У меня так много дел помимо футбола, и я смог сделать спокойный выбор.

Когда решил остановиться? Я уже думал об этом, когда завершил карьеру в сборной. Я выходил из сложного периода с «Реалом». Я всегда говорил, что остановлюсь, как только перестану получать удовольствие от игры. Я не хотел идти куда-то играть ради денег. Это было лучшее решение. Мне больше не нравились тренировки. И я больше не играл. Решение было простым.

Воспоминания о годах в «Реале»? Не все так плохо. Я встретил невероятных людей. Возможность играть в лучшем клубе мира была моей мечтой. Думаю, я ушел рано. Но я сделал это не по прихоти.

Что буду делать в ближайшем будущем? Радоваться жизни. Кататься на велосипеде, играть в гольф, путешествовать. Как это делают нормальные люди. Собираюсь ли остаться в футболе? Посмотрим, у меня впереди еще немало лет. Буду далеко или близко к полю – посмотрим».

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Реал Мадрид завершение карьеры Эден Азар Юнион Сент-Жилуаз благотворительные матчи
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