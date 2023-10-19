Эден АЗАР: «Мне не нравилось тренироваться. Так что я закончил карьеру»

Хавбек Эден Азар, который недавно завершил карьеру в 32 года, признал, что в последнее время ему надоело тренироваться, что склонило его к решению закончить с выступлениями.

«О завершении карьеры я думал уже некоторое время. Это было достаточно сложное решение. У меня был сложный период в «Реале», а ехать куда-то ради денег я не хотел».

«Мне уже не нравилось тренироваться, а на поле в матчах я не выходил. Так что все просто. Что касается трансферных слухов, то это все чепуха. Шансов закончить в Бельгии у меня не было», – сказал Азар.

Минувший сезон игрок провел в Реале, который летом разорвал с ним контракт.