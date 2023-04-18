Озил начнет политическую карьеру в Турции

Известный в недавнем прошлом немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил решил начать политическую карьеру в Турции.

По информации местных СМИ, Озил станет кандидатом в депутаты турецкого парламента от правящей партии, лидером которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Свою карьеру футболиста Озил завершил в марте текущего года. В 2009 – 2018 годах он выступал за сборную Германии, с которой стал чемпионом мира 2014 года.