Турция18 апреля 2023, 15:21 |
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Озил начнет политическую карьеру в Турции
Экс-футболист будет баллотироваться в парламент
18 апреля 2023, 15:21 |
409
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Известный в недавнем прошлом немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил решил начать политическую карьеру в Турции.
По информации местных СМИ, Озил станет кандидатом в депутаты турецкого парламента от правящей партии, лидером которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Свою карьеру футболиста Озил завершил в марте текущего года. В 2009 – 2018 годах он выступал за сборную Германии, с которой стал чемпионом мира 2014 года.
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Комментарии 2
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Вот это поворот. Это к примеру, если бы Шевченко играл бы за сборную Италии , а после решил бы идти в Раду.
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