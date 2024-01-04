4 января на «Эстадио де Гран Канария» пройдет матч 19-го тура Примеры, в котором «Лас-Пальмас» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Лас-Пальмас

Команда 5 предыдущих лет провела в Сегунде. Вернуться она могла в 2022-м, но, закончив 4-м, проиграли стыковые поединки. Но потом Хавьер Гарсия Пимьента со своими подопечными заняли проходное второе место, поднявшись в Ла Лигу напрямую. И выглядят там лучше всех из новичков дивизиона. Тихой сапой, но к концу первого круга канарейки подошли на расстоянии в 3 очка от зоны еврокубков. У них поровну побед и поражений, по 7, и 25 очков - а у Бетиса, что идет седьмым, 28. Впрочем, не факт, что клуб заинтересован в участии в подобной гонке. Не зря же в последних турах прошлого календарного года была только ничья на своем поле со скромным Кадисом и поражение в Бильбао от Атлетика. Вполне возможно, что доигрывать Лас-Пальмас будет на пониженных оборотах, ведь вылет практически невероятен.

Барселона

Клуб провел очень противоречивый прошлый год. С одной стороны, Хави наконец-то начал брать в Каталонии трофеи как тренер. Причем не только победил в Суперкубке, но и, главное, вернул себе первенство в Примере. Да и сейчас можно в актив записать победу в своей группе Лиги чемпионов - до этого дважды гранд ухитрялся заканчивать третьим в своих квартетах. Но фактически больше ничего в этой темпораде кулес себе в актив не могут занести. Да, тренерский штаб вынужден запускать молодежь не только из-за своей политики, но и в связи с эпидемией травм. Не зря так ждут бразильского новичка, Виктора Роке. Осечек, как для новичка, очень уж много: выиграно лишь 11 матчей из 18, из-за чего Реал с Жироной оторвались на 7 очков. Более того, дистанция от Атлетика, идущего 5-м, всего в 1 победу.

Статистика личных встреч

В марте 2018-го года Лас-Пальмас выиграл впервые после 5 поражений кряду. Но это не спасло команду от вылета тогда.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев. Те вряд ли будут особенно сконцентрированы после праздников, а гостям нужна только победа. Ставим на Барселону при форе -1 (коэффициент - 1,93).