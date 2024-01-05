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Чемпионат Испании
Лас Пальмас
04.01.2024 22:30 – FT 1 : 2
Барселона
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Испания
05 января 2024, 00:40 | Обновлено 05 января 2024, 01:37
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Барселона дожала Лас-Пальмас и отправилась в погоню за Реалом и Жироной

Победный гол на 90+3 минуте забил Илкай Гюндоган с пенальти

05 января 2024, 00:40 | Обновлено 05 января 2024, 01:37
341
0
Барселона дожала Лас-Пальмас и отправилась в погоню за Реалом и Жироной
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 2:1.

Победный гол на 90+3 минуте забил Илкай Гюндоган с пенальти.

«Барселона» набрала 41 очко и поднялась на 3-е место, опередив «Атлетико» и «Атлетик» (по 38).

Лидируют в Ла Лиге Реал и Жирона (по 48 баллов). «Лас-Пальмас» идет на 10-й позиции (25 пунктов).

Ла Лига. 19-й тур, 4 января

Лас-Пальмас – Барселона – 1:2

Голы: Эль-Хаддади, 12 – Ферран Торрес, 55, Гюндоган, 90+3 (пен)

Лас-Пальмас: Вальес, Суарес (Синкгравен, 83), Коко, Мармоль, Кардона, Хави Муньос, Родригес, Перроне, Молейро (Луаодис, 68), Сандро Рамирес (Пехиньо, 68), Мунир (Кардона, 59).

Барселона: Пенья, Жоау Канселу (Кристенсен, 11), Кунде, Араухо, Бальде, Сержи Роберто (Лопес, 78), Гюндоган, де Йонг, Рафинья (Ямаль, 72), Ферран Торрес (Роке, 78), Левандовски (Жоау Феликс, 72).

Предупреждения: Сержи Роберто (20), Хави (20), Суарес (58), Коко (79), Ямаль (81), Хави Муньос (88), Кардона (89), Родригес (90).

Турнирная таблица

Фотогалерея

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Эль-Хаддади, 12 мин.

ГОЛ! 1:1. Ферран Торрес, 55 мин,

ГОЛ! 1:2. Гюндоган, 90+3 мин (пен)

События матча

90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Илкай Гюндоган (Барселона).
90’ +1
Дэйли Синкгравен (Лас Пальмас) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Мунир Эль-Хаддади (Лас Пальмас).
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Барселона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига Илкай Гюндоган Ферран Торрес Мунир Эль-Хаддади видео голов и обзор пенальти
Источник Sport.ua
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