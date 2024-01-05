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Чемпионат Испании
Лас Пальмас
04.01.2024 22:30 – FT 1 : 2
Барселона
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Испания
05 января 2024, 01:05 | Обновлено 05 января 2024, 01:14
148
0

Лас-Пальмас – Барселона – 1:2. Гюндоган принес победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура чемпионата Испании

05 января 2024, 01:05 | Обновлено 05 января 2024, 01:14
148
0
Лас-Пальмас – Барселона – 1:2. Гюндоган принес победу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 2:1.

Победный гол на 90+3 минуте забил Илкай Гюндоган с пенальти.

«Барселона» набрала 41 очко и поднялась на 3-е место, опередив «Атлетико» и «Атлетик» (по 38).

Лидируют в Ла Лиге Реал и Жирона (по 48 баллов). «Лас-Пальмас» идет на 10-й позиции (25 пунктов).

Ла Лига. 19-й тур, 4 января

Лас-Пальмас – Барселона – 1:2

Голы: Эль-Хаддади, 12 – Ферран Торрес, 55, Гюндоган, 90+3 (пен)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Эль-Хаддади, 12 мин.

ГОЛ! 1:1. Ферран Торрес, 55 мин,

ГОЛ! 2:1. Гюндоган, 90+3 мин (пен)

События матча

90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Илкай Гюндоган (Барселона).
90’ +1
Дэйли Синкгравен (Лас Пальмас) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Мунир Эль-Хаддади (Лас Пальмас).
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Барселона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу пенальти Илкай Гюндоган Ла Лига Мунир Эль-Хаддади видео голов и обзор Ферран Торрес
Источник Sport.ua
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