Лас-Пальмас – Барселона – 1:2. Гюндоган принес победу. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 19-го тура чемпионата Испании
В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 2:1.
Победный гол на 90+3 минуте забил Илкай Гюндоган с пенальти.
«Барселона» набрала 41 очко и поднялась на 3-е место, опередив «Атлетико» и «Атлетик» (по 38).
Лидируют в Ла Лиге Реал и Жирона (по 48 баллов). «Лас-Пальмас» идет на 10-й позиции (25 пунктов).
Ла Лига. 19-й тур, 4 января
Лас-Пальмас – Барселона – 1:2
Голы: Эль-Хаддади, 12 – Ферран Торрес, 55, Гюндоган, 90+3 (пен)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Эль-Хаддади, 12 мин.
ГОЛ! 1:1. Ферран Торрес, 55 мин,
ГОЛ! 2:1. Гюндоган, 90+3 мин (пен)
События матча
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