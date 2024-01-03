Лас-Пальмас – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 января в 22:30 поединок 19-го тура испанской Ла Лиги
В четверг, 4 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и каталонская «Барселона». Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
После 18 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу каталонцы имеют в своем активе 38 очков и идут четвертыми, а «Лас-Пальмас», набрав 25 баллов, занимает десятую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Лас-Пальмас – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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