В четверг, 4 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и каталонская «Барселона». Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

После 18 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу каталонцы имеют в своем активе 38 очков и идут четвертыми, а «Лас-Пальмас», набрав 25 баллов, занимает десятую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Лас-Пальмас – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ