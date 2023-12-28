28 декабря на «Амекс» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Тоттенхэмом». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Брайтон

Команда постоянно продает, причем очень выгодно, своих наиболее раскрученных футболистов. Причем, как правило, в Челси - вплоть до Кайседо за 100+ миллионов уже этим летом. Осенью 2022-го еще и Грэм Поттер в Лондон перебрался. Но это и принесло успех: на новый уровень клуб вышел при Де Дзерби, что закончил первый свой сезон на 6-м месте. Это принесло дебют в Лиге Европы, и он в итоге стал успешным. Постепенно набрав обороты, в итоге англичане досрочно вышли в плей-офф турнира. При этом результаты в АПЛ просели (да и в Кубке Лиги произошел быстрый вылет от нестабильных аристократов). Не хватает сил и опыта, что сказывается на результатах в чемпионате. Даже с кризисным Кристал Пэлас все закончилось ничьей 1-1, причем Уэлбек сравнивал счет только на 82-й минуте.

Тоттенхэм

Клуб входит в число тех грандов, что провалились в прошлом сезоне, и пытается вернуться на утраченные позиции сейчас. Это получается явно хуже, чем у Ливерпуля, но точно лучше, чем у соседнего Челси. Постекоглу смог на новом уровне классно стартовал, несмотря на то, что летом Кейн вынудил себя продать в Баварию. Шпоры вышли победителями в 8 из 10 первых матчей АПЛ. Но потом, с ноября, пошел резкий спад. Да, в его рамках удалось выдать зрелищные 3-3 - но остальные 4 поединка были проиграны, в основном по безвольному сценарию, когда открывали счет, но уступали 1-2. Но зимой были обыграны Ньюкасл и Ноттингем Форест. А в прошлом туре Эвертону забили уже дважды к 18-й минуте, и в итоге, удержав преимущество, вернулись в квартет лидеров.

Статистика личных встреч

Хотя прошлый сезон был успешным для чаек и провальным для шпор, но Хотспурс обыграли соперника дважды.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной, но подопечные Постекоглу снова набрали обороты. Так что ставим на гостей при форе 0 (коэффициент - 1,95).