В четверг, 28 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Тоттенхэм». Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амэкс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «шпоры» имеют в своем активе 36 очков, а «чайки» – 27.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Брайтон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция