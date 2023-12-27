Брайтон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 декабря в 21:30 поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги
В четверг, 28 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Тоттенхэм». Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амэкс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «шпоры» имеют в своем активе 36 очков, а «чайки» – 27.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Брайтон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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