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Англия
28 декабря 2023, 23:34 | Обновлено 28 декабря 2023, 23:37
302
1

Чайки сильнее шпор. Брайтон разобрался с Тоттенхэмом

Команда Роберто Де Дзерби забила 4 гола

28 декабря 2023, 23:34 | Обновлено 28 декабря 2023, 23:37
302
1
Чайки сильнее шпор. Брайтон разобрался с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом». Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.

Счет во встрече открыл 18-летний Джек Хиншелвуд, для которого этот гол стал первым в профессиональной карьере. На 23-й минуте преимущество «чаек» удвоил Жоау Педро, реализовав пенальти. Спойлер: это не последний гол бразильца с 11 метров в этом матче.

На 63-й минуте левый защитник «Брайтона» Пёрвис Эступиньян забил супер-гол, отправив мяч в дальнюю девятку ворот соперника. Совсем неприличным счет на 76-й минуте сделал Жоау Педро, который снова реализовал пенальти.

Однако «Тоттенхэм» не думал сдаваться. На 81-й отставание сократил Алехо Велис, а на 86-й еще один мяч отыграл Бен Дэвис. Но, к сожалению для команды Постекоглу, этого было недостаточно для камбека.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 28 декабря.

Брайтон – Тоттенхэм – 4:2
Голы: Хиншелвуд, 11, Педро, 23 (пенальти), 76 (пенальти), Эступиньян, 63 – Велис, 81, Дэвис, 86

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Swed
Два  Педропенальти))
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