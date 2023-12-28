Чайки сильнее шпор. Брайтон разобрался с Тоттенхэмом
Команда Роберто Де Дзерби забила 4 гола
Сегодня, 28 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом». Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.
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Счет во встрече открыл 18-летний Джек Хиншелвуд, для которого этот гол стал первым в профессиональной карьере. На 23-й минуте преимущество «чаек» удвоил Жоау Педро, реализовав пенальти. Спойлер: это не последний гол бразильца с 11 метров в этом матче.
На 63-й минуте левый защитник «Брайтона» Пёрвис Эступиньян забил супер-гол, отправив мяч в дальнюю девятку ворот соперника. Совсем неприличным счет на 76-й минуте сделал Жоау Педро, который снова реализовал пенальти.
Однако «Тоттенхэм» не думал сдаваться. На 81-й отставание сократил Алехо Велис, а на 86-й еще один мяч отыграл Бен Дэвис. Но, к сожалению для команды Постекоглу, этого было недостаточно для камбека.
Английская Премьер-лига. 19-й тур. 28 декабря.
Брайтон – Тоттенхэм – 4:2
Голы: Хиншелвуд, 11, Педро, 23 (пенальти), 76 (пенальти), Эступиньян, 63 – Велис, 81, Дэвис, 86
FT: BIG THREE POINTS! 🤩— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 28, 2023
[4-2] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/5ysw48rNU6
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