Брайтон – Тоттенхэм – 4:2. Жуан Педро сделал дубль с пенальти. Видео голов

Лондонский «Тоттенхэм» потерпел поражение в гостевом матче 19-го тура Премьер-лиги против «Брайтона» со счетом 2:4.

Форвард хозяев Жуан Педро сделал дубль, забив оба гола с пенальти – по одному в каждом из таймов.

АПЛ, 19-й тур, 28 декабря

Брайтон – Тоттенхэм – 4:2

Голы: Хиншелвуд, 11, Педро, 23 (пенальти), Педро, 76 (пенальти), Эступиньян, 63 – Велис, 81, Дэвис, 86

Видеообзор матча