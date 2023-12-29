Англия29 декабря 2023, 05:09 |
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Брайтон – Тоттенхэм – 4:2. Жуан Педро сделал дубль с пенальти. Видео голов
Видеообзор матча 19-го тура Премьер-лиги
29 декабря 2023, 05:09 |
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Лондонский «Тоттенхэм» потерпел поражение в гостевом матче 19-го тура Премьер-лиги против «Брайтона» со счетом 2:4.
Форвард хозяев Жуан Педро сделал дубль, забив оба гола с пенальти – по одному в каждом из таймов.
АПЛ, 19-й тур, 28 декабря
Брайтон – Тоттенхэм – 4:2
Голы: Хиншелвуд, 11, Педро, 23 (пенальти), Педро, 76 (пенальти), Эступиньян, 63 – Велис, 81, Дэвис, 86
Видеообзор матча
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