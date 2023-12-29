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  4. Брайтон – Тоттенхэм – 4:2. Жуан Педро сделал дубль с пенальти. Видео голов
Англия
29 декабря 2023, 05:09 |
210
0

Брайтон – Тоттенхэм – 4:2. Жуан Педро сделал дубль с пенальти. Видео голов

Видеообзор матча 19-го тура Премьер-лиги

29 декабря 2023, 05:09 |
210
0
Брайтон – Тоттенхэм – 4:2. Жуан Педро сделал дубль с пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Тоттенхэм» потерпел поражение в гостевом матче 19-го тура Премьер-лиги против «Брайтона» со счетом 2:4.

Форвард хозяев Жуан Педро сделал дубль, забив оба гола с пенальти – по одному в каждом из таймов.

АПЛ, 19-й тур, 28 декабря

Брайтон – Тоттенхэм – 4:2

Голы: Хиншелвуд, 11, Педро, 23 (пенальти), Педро, 76 (пенальти), Эступиньян, 63 – Велис, 81, Дэвис, 86

Видеообзор матча

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Английская Премьер-лига Брайтон Тоттенхэм видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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