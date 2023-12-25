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Чемпионат Англии
Борнмут
26.12.2023 17:00 - : -
Фулхэм
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Англия
25 декабря 2023, 23:55 |
35
0

Борнмут – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 декабря в 17:00 по Киеву

25 декабря 2023, 23:55 |
35
0
Борнмут – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

26 декабря на «Виталити» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Фулхэмом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда поднялась в АПЛ перед началом прошлого сезона. Повышение из Чемпионшипа оформил Скотт Паркер, но на более высоком уровне долго не проработал - сняли после ряда поражений. Благо, что преемник, Гари О'Нил, оказался достаточно хорош, чтобы с ним клуб остался в Премьер-Лиге. Тем не менее, летом снова сменили менеджера. Казалось, что ставка на Андони Ираолу будет провалом: после 9 туров не было побед и всего 3 ничьи. Но потом начало получаться: выиграли 2-1 у Бернли, а потом начали прекрасную серию, победив Ньюкасл, Шеффилд Юнайтед, Кристал Пэласа и МЮ (последнего разгромили 3-0) при боевой ничьей 2-2 с Астон Виллой. Полосу остановил только не доигранный матч с Лутоном - после остановки сердца на поле у Локьера всем стало не до футбола - решили полностью переиграть потом. Несмотря на такую паузу, получилось дожать Ноттингем Форест со счетом 3-2.

Фулхэм

Клуб выходил в Премьер-Лигу вместе с Борнмутом. Но тогда многим казалось, что вечный футбольный лифт покажет привычную свою статистику и свалится назад, как делал это уже несколько раз. Но нет, с Марку Силвой дачники не только доминировали в Чемпионшипе, но и комфортно провели в верхней части таблицы прошлый сезон уже на уровне АПЛ, даже формально числились в претендентах на еврокубки. Сейчас лондонский коллектив игнорирует синдром второго сезона. Одно время ощущался дефицит голов без уехавшего Митровича, но декабрь начали, выставив по 5-0 Ноттингем Форест и даже Вест Хэм. Потом, правда, и сами коттеджеры получили 3 от Ньюкасла. Перед Рождеством они играли плотно. Сначала был в Кубке Лиги Эвертон, максимально драматично выиграв затяжную серию пенальти. Возможно, это отобрало много сил - когда в субботу дома принимали Бернли, уступили 0-2 аустайдеру.

Статистика личных встреч

Стороны в Чемпионшипе играли вничью, и в АПЛ тоже начинали с 2-2. И только в апреле Борнмут добился победы дома 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что у вишенок есть шанс продлить серию. Ставим на победу Забарного и компании при форе 0 (коэффициент - 1,6).

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Борнмут Фулхэм чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Илья Забарный
Источник Sport.ua
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