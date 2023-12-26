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Чемпионат Англии
Борнмут
26.12.2023 17:00 – 19 0 : 0
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 декабря 2023, 17:00 |
396
9

Борнмут – Фулхэм. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 декабря в 17:00 матч АПЛ

26 декабря 2023, 17:00 |
396
9
Борнмут – Фулхэм. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 26 декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Борнмут» и «Фулхэм». Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Виталити».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Борнмут» занимает 12-е место, имея 22 очка. «Фулхэм» идет 13-м с 21 пунктом.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Борнмут – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Борнмут Фулхэм Илья Забарный
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Remark
О, Ауд вже забив. Ща напишуть, що я написав після голу)))
Але ж я рахунок прогнозував, а не ТБ в першому і т.п.)))
Думаю, там 1:1 в першому і на тому буде підсумок матчу.
Але, ще раз, це чисто прогноз, не ставка.
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+1
Remark
Лутон гол!
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0
sres2016
Чекаю в цьму матчі ОЗ
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0
Remark
Ауд Ейпен, Бельгія, тут тіки прогноз (не ставка) 1:1 рахунок в матчі.
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0
Remark
Запасний, ти вже все, здувся, ставки не даєш?
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0
Remark
Ілля, треба уже почати випереджати по голам Мішу! 
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0
Remark
Борнмут ставка ІТБ1.
Шефілд Лутон. Ставка Шефілд ІТБ 1. Прогноз 2:0.
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0
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