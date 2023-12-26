Англия26 декабря 2023, 17:00 |
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Борнмут – Фулхэм. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 декабря в 17:00 матч АПЛ
26 декабря 2023, 17:00 |
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Во вторник, 26 декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Борнмут» и «Фулхэм». Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Виталити».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Борнмут» занимает 12-е место, имея 22 очка. «Фулхэм» идет 13-м с 21 пунктом.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Борнмут – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Але ж я рахунок прогнозував, а не ТБ в першому і т.п.)))
Думаю, там 1:1 в першому і на тому буде підсумок матчу.
Але, ще раз, це чисто прогноз, не ставка.
Шефілд Лутон. Ставка Шефілд ІТБ 1. Прогноз 2:0.