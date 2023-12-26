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Чемпионат Англии
Борнмут
26.12.2023 17:00 – FT 3 : 0
Фулхэм
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Англия
26 декабря 2023, 20:01 | Обновлено 26 декабря 2023, 20:02
266
0

Борнмут – Фулхэм – 3:0. Видео голов и обзор

Смотрите обзор матча 19-го тура АПЛ

26 декабря 2023, 20:01 | Обновлено 26 декабря 2023, 20:02
266
0
Борнмут – Фулхэм – 3:0. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Фулхэмом».

«Вишни» уверенно победили «дачников», забив 3 гола. Сначала Джастин Клюйверт забил после отличного прохода через пол поля от Алекса Скотта, а затем Доминик Соланке спокойно реализовал пенальти. Разгромным счет сделал Луис Синистерра, забив на 90+4-й минуте – 3:0.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 26 декабря.

Борнмут – Фулхэм – 3:0
Голы: Клюйверт, 44, Соланке, 62 (пенальти), Синистерра, 90+4

Видеообзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Борнмут).
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Соланке (Борнмут).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
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Источник Sport.ua
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