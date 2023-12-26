Борнмут – Фулхэм – 3:0. Видео голов и обзор

Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Фулхэмом».

«Вишни» уверенно победили «дачников», забив 3 гола. Сначала Джастин Клюйверт забил после отличного прохода через пол поля от Алекса Скотта, а затем Доминик Соланке спокойно реализовал пенальти. Разгромным счет сделал Луис Синистерра, забив на 90+4-й минуте – 3:0.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 26 декабря.

Борнмут – Фулхэм – 3:0

Голы: Клюйверт, 44, Соланке, 62 (пенальти), Синистерра, 90+4

Видеообзор матча