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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
23.12.2023 17:00 – FT 2 : 1
Эвертон
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Англия
23 декабря 2023, 20:27 | Обновлено 23 декабря 2023, 20:28
2171
1

Тоттенхэм – Эвертон – 2:1. Болбой помешал Миколенко забить. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ

23 декабря 2023, 20:27 | Обновлено 23 декабря 2023, 20:28
2171
1
Тоттенхэм – Эвертон – 2:1. Болбой помешал Миколенко забить. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Порро и Виталий Миколенко

23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор».

На 40-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко имел шанс забить.

После прострела украинец набежал и пробил. Однако удачно нанести удар не получилось, поскольку на газоне лежал еще один мяч, который выкинул болбой.

АПЛ. 18-й тур. 23 декабря

Тоттенхэм – Эвертон – 2:1

Голы: Ришарлисон, 9, Сон Хын Мин, 18 – Гомеш, 82

Видео голов и обзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Гомеш (Эвертон).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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AndiM
  бл , і це краща ліга світу. Зараз сирна зі своїми шаХраями подивиться і чекайте від сєпарів  туку ж х-ню. А потім будуть виправдовуватися, що і в апл таке було.
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