23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор».

На 40-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко имел шанс забить.

После прострела украинец набежал и пробил. Однако удачно нанести удар не получилось, поскольку на газоне лежал еще один мяч, который выкинул болбой.

АПЛ. 18-й тур. 23 декабря

Тоттенхэм – Эвертон – 2:1

Голы: Ришарлисон, 9, Сон Хын Мин, 18 – Гомеш, 82

Видео голов и обзор матча: