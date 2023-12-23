Англия23 декабря 2023, 20:27 | Обновлено 23 декабря 2023, 20:28
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Тоттенхэм – Эвертон – 2:1. Болбой помешал Миколенко забить. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ
23 декабря 2023, 20:27 | Обновлено 23 декабря 2023, 20:28
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23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор».
На 40-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко имел шанс забить.
После прострела украинец набежал и пробил. Однако удачно нанести удар не получилось, поскольку на газоне лежал еще один мяч, который выкинул болбой.
АПЛ. 18-й тур. 23 декабря
Тоттенхэм – Эвертон – 2:1
Голы: Ришарлисон, 9, Сон Хын Мин, 18 – Гомеш, 82
Видео голов и обзор матча:
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Гомеш (Эвертон).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
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Комментарии 1
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бл , і це краща ліга світу. Зараз сирна зі своїми шаХраями подивиться і чекайте від сєпарів туку ж х-ню. А потім будуть виправдовуватися, що і в апл таке було.
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