В субботу, 23 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Тоттенхэм» и «Эвертон». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

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Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

После 17 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «ириски» занимают 16 строчку с 16 очками, а «шпоры» идут 5 с 33 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Тоттенхэм – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Тоттенхэм – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE трансляция Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

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