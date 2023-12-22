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Англия
22 декабря 2023, 21:28 |
190
0

Тоттенхэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 декабря в 17:00 поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги

22 декабря 2023, 21:28 |
190
0
Тоттенхэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Эвертон

В субботу, 23 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Тоттенхэм» и «Эвертон». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

После 17 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «ириски» занимают 16 строчку с 16 очками, а «шпоры» идут 5 с 33 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Тоттенхэм – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Тоттенхэм – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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