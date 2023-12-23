23 декабря на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Команда в прошлом сезоне осталась без еврокубков. А летом еще и ключевой игрок, Гарри Кейн, ушел. А то, что менеджером стал Эндж Постекоглу, вызывало не столько энтузиазм, но больше вопросы. Шпоры, казалось, разбили все сомнения, выиграв 8 из 10 первых поединков в Премьер-Лиге при паре ничьих (пусть и в сочетании с быстрым вылетом из Кубка Лиги). Но потом все изменилось, причем резко: Челси уступили 1:4 на фоне своих ошибок и удалений. Потом были 1:2 с Вулверхэмптоном и Астон Виллой, а весь оптимизм от результативной ничьей с Манчестер Сити был нивелирован новым поражением, от Вест Хэма. Тем неожиданнее была крупная, 4:1, победа с Ньюкаслом. А потом оформили гроссмейстерские 2:0 с Ноттингем Форест - это привело к отставке Стива Купера.

Эвертон

Клуб сейчас должен был идти в верхней части турнирной таблицы, и даже подумывать о борьбе за еврокубки. Но именно их решили наказать за негативные финансовые отчеты - отобрали сразу 10 очков. Но шок ирисок после объявления этого вердикта продолжался недолго - по сути, только с Манчестер Юнайтед проиграли. Но потом Шон Дайш нашел ключики к своим подопечным, и те снова начали побеждать - и не только у скромного Ноттингем Форест, но и у более амбициозных и сильных Ньюкасла и Челси, при всех оговорках о форме аристократов, не говоря уже о Бернли. Во вторник был непростой поединок с Фулхэмом в Кубке Лиги, где могли пройти по пенальти, но не реализовали решающий, 5-й, удар, а потом уже дачники добились успеха.

Статистика личных встреч

Шпоры в прошлом году сухо выиграли оба поединка. Но в апреле в поединке со взаимными удалениями все закончилось 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы, конечно же, рассматривают шпор как явного фаворита. Но это недооценка ирисок - ставим на то, что гости выиграют при форе +1 гол (коэффициент - 1,6).