Сегодня, 23 декабря 2023 года, проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Тоттенхэмом» и «Эвертоном». По состоянию на 58-ю минуту счет 2:0 в пользу хозяев поля.

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В конце первого тайма произошел интересный эпизод. Игроки «Эвертона» на правом фланге организовали неплохо атаку, итогом которой стала поперечная передача в пустую зону на левом фланге, куда вбегал Виталий Миколенко. Все бы ничего, но на тот момент в поле было 2 мяча, которые оказались рядом. В итоге украинец ударил сразу по двум, но ни один не полетел в створ ворот.

ВИДЕО. Миколенко пробил сразу по двум мячам в матче против Тоттенхэма