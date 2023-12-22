«Ты начнешь бегать или нет?» Хави накричал на Левандовски в перерыве матча

20 декабря 2023 года состоялся матч 18-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Альмерией».

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, но матч для каталонцев был очень тяжелым. Команды ушли на перерыв при счете 1:1, чем был очень недоволен главный тренер «Барселоны» Хави.

По информации издания AS, специалист ругался и бил все вещи, которые попадались на его пути. Также досталось игрокам «Барселоны», который он уничтожал критикой. В частности, Хави был больше всего недоволен игрой Роберта Левандовского. В раздевалке он крикнул ему: «Посмотрим, начнешь ли ты наконец бегать».

К другим футболистам тренер обратился более обобщенно: «Этого просто не может быть! Этого просто не может быть! Я хочу, чтобы вы бегали как свиньи!»

В итоге, «Барселона» таки одержала победу, но решающий гол был забит лишь на 83-й минуте, автором забитого мяча стал Серхи Роберто. Кстати, ассистировал ему именно Роберт Левандовски.