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Испания
22 декабря 2023, 16:46 | Обновлено 22 декабря 2023, 17:32
3092
2

«Ты начнешь бегать или нет?» Хави накричал на Левандовски в перерыве матча

Другим игрокам «Барселоны» также досталось от главного тренера

22 декабря 2023, 16:46 | Обновлено 22 декабря 2023, 17:32
3092
2
«Ты начнешь бегать или нет?» Хави накричал на Левандовски в перерыве матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

20 декабря 2023 года состоялся матч 18-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Альмерией».

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, но матч для каталонцев был очень тяжелым. Команды ушли на перерыв при счете 1:1, чем был очень недоволен главный тренер «Барселоны» Хави.

По информации издания AS, специалист ругался и бил все вещи, которые попадались на его пути. Также досталось игрокам «Барселоны», который он уничтожал критикой. В частности, Хави был больше всего недоволен игрой Роберта Левандовского. В раздевалке он крикнул ему: «Посмотрим, начнешь ли ты наконец бегать».

К другим футболистам тренер обратился более обобщенно: «Этого просто не может быть! Этого просто не может быть! Я хочу, чтобы вы бегали как свиньи!»

В итоге, «Барселона» таки одержала победу, но решающий гол был забит лишь на 83-й минуте, автором забитого мяча стал Серхи Роберто. Кстати, ассистировал ему именно Роберт Левандовски.

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Хави Роберт Левандовски Барселона Альмерия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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Aries2005
Come on play (c)
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+3
OKs100
Барсе нужен Довбык, Левандовский не тянет.
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+2
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