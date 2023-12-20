Барселона в концовке матча вырвала победу у аутсайдера Ла Лиги

В среду, 20 декабря, состоялся матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Барселона» и «Альмерия». Игра прошла в Барселоне на стадионе «Эстадио Олимпико».

Каталонский клуб одержал непростую победу против последней команды Ла Лиги со счётом 3:2. «Альмерия» дважды отыгрывалась в матче, после того как «блаугранас» забивали голы. Решающий гол во встрече забил Серхи Роберто, произошло это на 83-й минуте.

Ла Лига. 18-й тур, 20 декабря

Барселона – Альмерия – 3:2

Голы: Рафинья, 33, Роберто, 60, 83 – Лео Баптистао, 41, Гонсалес, 71.

Барселона: Пенья, Канселу, Кристенсен (Кунде, 46), Араухо, Бальде, Роберто, Гюндоган, Лопес (Ромеу, 67), Рафинья (Ямаль, 76), Феликс (Торрес, 46), Левандовски.



Альмерия: Машимиану, Посо (Мендес, 64), Гонсалес, Монтес, Чуми, Акьеме, Баба, Лопи, Аррибас, Рамазани (Эмбарба, 77), Баптистао (Лазаро, 77).

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