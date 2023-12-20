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Чемпионат Испании
Барселона
20.12.2023 20:00 - : -
Альмерия
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Испания
20 декабря 2023, 02:35 |
33
0

Барселона – Альмерия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 20 декабря в 20:00 по Киеву

20 декабря 2023, 02:35 |
33
0
Барселона – Альмерия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

20 декабря на «Эстади Олимпико» пройдет матч 18-го тура Примеры Испании, в котором «Барселона» встретится с «Альмерией». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда после пары провалов в Лиге чемпионов смогла наконец-то выйти в плей-офф. Впрочем, для гранда такого уровня это все-таки остается обязательной программой. Тем более что в Примере у победителя прошлого цикла далеко не все получается. Сине-гранатовые все больше утрачивают шансы на защиту трофея, уж очень много осечек и неудач допущено. Получилось собраться и вырвать победу у Атлетико, еще и с единственным мячом экс-матрасника, Жоау Феликса. Но потом был поединок против соседа, Жироны. И сине-гранатовые вполне по делу уступили сенсационному лидеру розыгрыша, 2-4. А потом ограничились только ничьей против Валенсии - закончили 1-1.

Альмерия

Клуб откровенно не впечатляет - и в целом в своей истории, и в нынешнем розыгрыше. В 2022-м году наконец-то получилось у красно-белых вернуться в Примеру. Более того, с тем же наставником, Руби, новичок набрал 41 очко, выиграв непростой спор у Вальядолида за спасительное 17-е место. Но потом контракт его истек, а преемник, Морено, не справился и проработал менее трех месяцев. Впрочем, Гаиска Гаритано, его преемник, тоже не смог как-то прибавить. До зимы так и не получилось ни разу победить, если не считать выступлений в кубке Испании. Более того, были сплошные поражения, и только Бетис взял ничью, и то только потому, что соперник банально не смог забить. То же самое повторилось и с Мальоркой: в прошлом туре снова было зафиксировано только нулевую ничью.

Статистика личных встреч

У Барселоны было 9 побед кряду. Но в феврале этого года наконец-то выиграла Альмерия - тогда единственный гол забил Туре.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, причем безоговорочным, конечно же, сине-гранатовых. Но оба клуба испытывают явные проблемы, в том числе с атакой - ждем тотал меньше 4,0 голов (коэффициент - 1,66).

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Барселона Альмерия Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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