20 декабря на «Эстади Олимпико» пройдет матч 18-го тура Примеры Испании, в котором «Барселона» встретится с «Альмерией». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда после пары провалов в Лиге чемпионов смогла наконец-то выйти в плей-офф. Впрочем, для гранда такого уровня это все-таки остается обязательной программой. Тем более что в Примере у победителя прошлого цикла далеко не все получается. Сине-гранатовые все больше утрачивают шансы на защиту трофея, уж очень много осечек и неудач допущено. Получилось собраться и вырвать победу у Атлетико, еще и с единственным мячом экс-матрасника, Жоау Феликса. Но потом был поединок против соседа, Жироны. И сине-гранатовые вполне по делу уступили сенсационному лидеру розыгрыша, 2-4. А потом ограничились только ничьей против Валенсии - закончили 1-1.

Альмерия

Клуб откровенно не впечатляет - и в целом в своей истории, и в нынешнем розыгрыше. В 2022-м году наконец-то получилось у красно-белых вернуться в Примеру. Более того, с тем же наставником, Руби, новичок набрал 41 очко, выиграв непростой спор у Вальядолида за спасительное 17-е место. Но потом контракт его истек, а преемник, Морено, не справился и проработал менее трех месяцев. Впрочем, Гаиска Гаритано, его преемник, тоже не смог как-то прибавить. До зимы так и не получилось ни разу победить, если не считать выступлений в кубке Испании. Более того, были сплошные поражения, и только Бетис взял ничью, и то только потому, что соперник банально не смог забить. То же самое повторилось и с Мальоркой: в прошлом туре снова было зафиксировано только нулевую ничью.

Статистика личных встреч

У Барселоны было 9 побед кряду. Но в феврале этого года наконец-то выиграла Альмерия - тогда единственный гол забил Туре.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, причем безоговорочным, конечно же, сине-гранатовых. Но оба клуба испытывают явные проблемы, в том числе с атакой - ждем тотал меньше 4,0 голов (коэффициент - 1,66).